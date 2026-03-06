C/CE chaufförer sökes till miljöbranschen!
Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag bidrar till ett bättre samhälle? Där det finns en strävan och tanke om att allt som förbrukats kan återvinnas? Då läser du rätt annons!
SC transport har närmare 20 års erfarenhet av transportbranschen och samarbetar idag med några av landets största transportbolag. Vi är specialister på bemanning och rekrytering av yrkeschaufförer och finns på över 206 orter i Sverige
Till vår samarbetsparner i Västerås letar vi nu efter dig som är utbildad C och/eller CE-chaufför och som vill arbeta på ett företag som erbjuder nyskapande och effektiva lösningar i hanteringen av avfall. För privatpersoner och företag kan det vara kraxigt att få ihop hur farligt avfall ska hanteras, det är där du kommer in i bilden. Genom att vara experter på avfall hjälper vår samarbetspartner dagligen sina kunder med alltifrån märkning, sortering och klassificering av avfall till rådgivning om säker transport.
Verksamheten omfattas av insamling, mottagning, kontroll, sortering och mellanlagring av avfall. Insamling av avfall sker via styckegodstransporter. Avfallet vägs, kontrolleras, märks upp och dokumenteras innan det skickas vidare till godkänd behandlingsanläggning.
I rollen C/CE chaufför kommer du b.la. arbeta med insamling av farligt men även icke farligt avfall. Hos kund ansvarar du för att de farliga godsen klassificerares, etiketteras och transporteras enligt lagens alla regler. Arbetet kan även innebära sortering, vägning och om emballering av inkommande gods.
Tjänsten är belägen i Västerås med fördelaktiga arbetstider för dig som gillar att ha helgen och kvällar fria. Arbetstider är 07-16 må-fre. Du kommer till en början att bli anställd av SC transport Sverige, vilka är en del av StudentConsulting Group. Efter väl utfört arbete under sex månader kommer du få kliva över direkt till Ragn-Sells.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten är:
C och/eller CE-behörighet
YKB
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
ADR grund
Truckbehörighet C2
Erfarenhet av farligt avfall
Som person är du öppen och nyfiken, du frågar hellre en gång för mycket än en gång för lite. Du är noggrann, strukturerad, engagerad och flexibel. Du tar egna initiativ och ansvarar över resultatet och självklart har du även hög servicekänsla! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det som en intressant tjänst? Sök redan idag! Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att bli aktuellt. Så ansöker du
