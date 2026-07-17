Byggprojektledare, Piteå
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2026-07-17
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Byggprojektledare inom entreprenad och byggservice
Nu söker vi dig som är en driven byggprojektledare med fokus på entreprenad och byggservice och som kan leda projekt från förfrågan till överlämning med hög kvalitet, kostnadskontroll och kundfokus. Rollen innebär ansvar för planering, styrning och uppföljning av bygg- och serviceprojekt i varierande skala — från mindre servicejobb och ombyggnader till större entreprenader. Du kommer att vara navet mellan beställare, projekterande, underentreprenörer och interna team, och säkerställa att projekten genomförs enligt avtalade tider, kostnader, kvalitet- och säkerhetskrav.
Arbetet kräver god förmåga att skapa struktur i projektsituationer, hantera förändringar, risker och konflikter samt att fatta välgrundade beslut. I rollen ingår budget- och kostnadsansvar, kontraktshantering, framtagande och uppföljning av tidplaner samt kvalitets- och miljöarbete. Du förväntas också aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen och säkerställa efterlevnad av lagar, regelverk och bransch standarder.
Kommunikation är central — både skriftligt och muntligt — för att skapa tydliga beställningar, rapporter och avstämningar. Du arbetar i nära samarbete med hela teamet på plats för att optimera lösningar för drift- och underhållsperspektiv. Vi värdesätter extra om du har erfarenhet eller kunskap inom MEPS (den nordiska marknadens ledande standardsystem för hantering, kalkylering och dokumentation av byggskador och reparationer i fastigheter), vilket hjälper dig att förstå installationssamordning, entreprenadgränser och tekniska lösningar för drift- och fastighetsvärde.
Teamet i Piteå är ett växande team där du får stor möjlighet att påverka både affär och arbetssätt Ytterligare information om placering, anställningsform, lön och startdatum anges nedan eller lämnas vid kontakt.
Efterfrågade erfarenhet och kvalifikationer
Relevant högskole- eller yrkesutbildning inom bygg, teknik eller motsvarande; alternativt lång praktisk erfarenhet av byggprojektledning.
Flera års erfarenhet av projektledning inom entreprenad och byggservice.
Meriterande: kunskap och/eller dokumenterad erfarenhet av MEPS.
God erfarenhet av att upprätta och följa upp tidplaner, budgetar och kalkyler.
Kännedom om upphandlingsprocesser, avtalshantering och svenska entreprenadstandarder (t.ex. AB 04/ABT 06) är meriterande.
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete och säkerhetsledning på byggarbetsplats.
Goda IT-kunskaper; vana vid projekthanteringsverktyg, kalkylprogram och vanliga kontorsprogram.
Körkort B är ett krav. Publiceringsdatum2026-07-17Dina personliga egenskaper
Strukturerad och resultatorienterad med förmåga att prioritera och fatta beslut under press.
God kommunikativ förmåga, både inför kunder och internt — tydlig och prestigelös.
Proaktiv problemlösare som kan se både helhet och tekniska detaljer.
Flexibel och anpassningsbar i en miljö med varierande uppdrag och snabba förändringar.
Ledarskap med förmåga att motivera och samordna team samt driva leveranser tillsammans med underentreprenörer.
Vad företaget erbjuder dig som anställd
Vårt företag är väletablerat, men verksamheten i Piteå är under uppbyggnad, så Du har stora möjligheter att påverka din egen vardag och det ger dig stora möjligheter att utvecklas vidare, för rätt person.
Praktisk information och ansökan
Arbetsort: Piteå (Norrbotten)
Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Lön: Enligt överenskommelse
Önskat tillträde: Snarast möjligt.
Sista ansökningsdatum: 2026-07-26
Om du vill utveckla din karriär som projektledare i en tekniskt stark och serviceorienterad miljö, ser vi gärna att du skickar din ansökan med CV och relevanta intyg så snart som möjligt.
Företaget grundades i Boden 2017 med målet att skapa en trygg och strukturerad helhetsleverantör inom bygg, rivning och sanering. Med rötterna i Norrbotten har vi byggt upp en stark verksamhet präglad av engagemang, yrkesskicklighet och ansvar.
Sedan dess har företaget expanderat söderut och har idag sitt huvudkontor i Stockholm samt vårt kontor i Luleå, samtidigt som ett nytt kontor i Piteå öppnar under sommaren 2026 .
Vi arbetar utifrån etablerade KMA-system (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och innehar certifieringar som säkerställer att varje projekt genomförs korrekt, säkert och hållbart.
Våra medarbetare har bred kompetens, gedigen utbildning och lång erfarenhet inom flera områden, bland annat:
RISE-certifierade fukttekniker
Licensierad KMA-samordnare
BKR-behörighet (Byggkeramikrådet)
Över 10 års erfarenhet av sanering (asbest, PCB, mögel, brand, avlopp)
Över 10 års erfarenhet av byggprojekt – från små renoveringar till större entreprenader
Över 10 års erfarenhet av rivningsarbeten – både selektiv och tung rivning
Tack vare vår samlade erfarenhet och certifierade kompetens kan vi ta ett helhetsansvar i varje projekt – från planering till färdig leverans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rätt Resurs Sverige AB
(org.nr 559297-2961)
941 33 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekrytering & Bemanning
Rätt Resurs Sverige AB info@rattresurs.se Jobbnummer
10005386