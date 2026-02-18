Byggprojektledare
Frank Projektpartner AB / Byggjobb / Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Enköping
eller i hela Sverige
Välkommen till Frank!
Här växer både du och vi - tillsammans
Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och påverka framtidens samhällsbyggande? Då har du kommit rätt. Vi erbjuder en inkluderande och dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar med intressanta projekt, professionella kunder och fantastiska kollegor.
Vi har en välfylld projektportfölj och söker därför engagerade projektledare som vill utveckla Frank tillsammans med oss. Hos oss finns även roller som projekteringsledare, byggledare, miljösamordnare, installationsledare och installationssamordnare.
Vårt koncernspråk är svenska och vi är verksamma i Stockholmsområdet. För denna roll söker vi inte underkonsulter.
Vi tror att du har varit i branschen åtminstone några år och hunnit skaffa dig god kompetens inom ledning av komplexa byggprojekt. Relevant utbildning och arbete på konsult- eller beställarsidan är ett krav.
Hos oss får du:
Möjlighet att forma ditt arbete och påverka din egen och företagets utveckling
Kontinuerlig kompetensutveckling och stöd för att möta nya utmaningar
Projekt som verkligen gör skillnad - för våra kunder, för samhället och för klimatet
Ett team som värdesätter engagemang, driv, nyfikenhet och en stark laganda
Driva varierande projekt, från mindre lokalanpassningar till större nyproduktion
Arbeta med professionella beställare i både offentlig och privat sektor
Ett attraktivt förmånspaket med bl a vinstdelning och bra pensionsavsättningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frank Projektpartner AB
(org.nr 556681-5501)
S:t Göransgatan 63 (visa karta
)
STOCKHOLM Arbetsplats
