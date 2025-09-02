Byggprojektledare
Västerås kommun / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2025-09-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi söker två erfarna byggprojektledare som vill ta ansvar för att driva och utveckla våra byggprojekt från start till mål. Här får du möjligheten att påverka stadens utveckling och bidra till att bygga framtidens Västerås.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Du leder och samordnar byggprojekt genom hela processen, från projektering till överlämning till förvaltning. Byggprojektledaren ansvarar för projektekonomi, tidplan och kvalitet och säkerställer att projekten genomförs enligt gällande regelverk och målsättningar. Rollen innefattar också att hantera upphandlingar och entreprenadjuridik, och att arbeta strategiskt för hållbara och kostnadseffektiva lösningar utifrån affärsmässighet. Du har mycket kontakt med externa parter, till exempel entreprenörer, men också internt med andra förvaltningar och när du presenterar underlag inför nämnd och andra beslutsfattare. Du har en betydande roll i gruppens utveckling och medverkar aktivt till ständiga förbättringar inom våra arbetssätt och processer.
Din kompetens
Du leder dina projekt med tydlighet och god struktur och anpassar dig väl till ändrade omständigheter. Du har förmåga att se helheten, både i dina projekt och i verksamheten i stort, och kommer ofta med kreativa lösningar samtidigt som du förhåller dig till regler och riktlinjer. Du är duktig på att skapa och upprätthålla goda relationer med de du arbetar med, både internt och externt, och förstår vikten av god samverkan.
Du har en akademisk examen inom byggnation alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet, och erfarenhet av att driva byggprojekt som byggprojektledare. Du har god förståelse för byggprocessens alla delar och kunskap i entreprenadjuridik, BAS-P och BAS-U. Det är ett stort plus om du har deltagit i upphandlingar enligt LOU eller LUF, har kännedom kring miljöbyggnad och tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.För en av tjänsterna är det även fördelaktigt att ha erfarenhet av arbete inom process- och kraftindustri, till exempel genom att ha drivit tekniska projekt.
Du kommer att köra bil i tjänsten och behöver därför ha B-körkort.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i ett större sammanhang. Som en del av Västerås stad arbetar du med projekt som har en direkt inverkan på stadens framtid och invånarnas vardag. Vi är en stabil beställare, vilket ger trygghet och kontinuitet i dina arbetsuppgifter. Du blir en del av en engagerad organisation med hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Christer Gerhardsson christer.gerhardsson@vasteras.se 021-39 14 03 Jobbnummer
9487924