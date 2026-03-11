Byggmax - Platschef Kiruna
Infinity Human Resources Sweden AB / Chefsjobb / Kiruna Visa alla chefsjobb i Kiruna
2026-03-11
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infinity Human Resources Sweden AB i Kiruna
, Boden
, Kalix
, Luleå
, Haparanda
eller i hela Sverige
Vår filosofi - Bra byggvaror till låga priser
Byggmax idé är enkel, vi erbjuder byggvaror med bra kvalitet till ett lågt pris till både hemmafixare och proffs. Vi har över 150 varuhus i Norden, spridda i Sverige, Norge och Finland. Varuhusen präglas av self-service, som kund lastar och plockar du själv byggmaterialet i vår drive-in. Som stöd och hjälp hittar du rikligt med information, instruktion och inspiration på vår hemsida. På varuhusen hittar du ett populärt basutbud av produkter för att bygga, renovera och inreda ditt hus eller din lägenhet. Vår e-handel kompletterar våra varuhus genom att erbjuda ett utökat sortiment med 1000-tals ytterligare byggvaror som du som kund smidigt kan beställa för hemkörning.
Till vår anläggning i Kiruna söker vi en ny Platschef som med inspirerat ledarskap och förstklassig kundservice vill hjälpa människor att förverkliga sina byggdrömmar!
Byggmax affärsidé är att sälja byggmaterial av hög kvalitet till lägsta möjliga pris för att ge människor råd och möjlighet att komma i mål med sina projekt. Vi erbjuder dig utmaningen att bidra till företagets expansiva utveckling och spännande resa mot att bli världens bästa byggvaruhandel. Om du vill arbeta med ledarskap i en snabbrörlig organisation med trevliga kollegor och en stark företagskultur är det här jobbet för dig!
I rollen som platschef är du ytterst ansvarig för att:
• Skapa förutsättningar för butiken kan leverera förstklassig service till våra kunder och själv bidra till detta
• Motivera och utveckla dina medarbetare att lyckas med sina uppdrag, bland annat genom: rekrytering, introduktion och utvecklingsansvar
• Arbeta med att sälja högkvalitativa byggvaror till marknadens bästa pris
• Säkerställa en snygg, ren och lönsam anläggning
• Sätta budget
• Upprätta arbetsscheman och anpassa bemanning efter kundflöde och varuleveranserPubliceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Byggmax platschefer har förmågan att peppa sina medarbetare att ge 100%, skapa strålande affärer och mycket nöjda kunder. Därför ser vi att du har vana av att leda andra och hålla högt engagemang, samtidigt som du är säljinriktad, gärna med erfarenhet från detaljhandeln. Att driva en anläggning förutsätter ett pragmatiskt synsätt och god analytisk förmåga. Kanske har du chefsansvar redan i dag eller känner dig redo för det? Det viktigaste är dock att du brinner för att skapa hög kundnöjdhet, samt starkt engagemang och trivsel hos dina medarbetare.
Byggmax präglas av en stark företagskultur där respekt och trivsel på jobbet är viktiga ingredienser och där varje individ förväntas bidra. Alla medarbetare utför samtliga dagliga arbetsuppgifter, vilket gör arbetet väldigt roligt och varierande. En arbetsdag kan, utöver att fördela arbetet och leda och coacha ditt team, innehålla virkesplock, prismärkning, inventering, uppackning, kassatjänst mm. Framförallt hjälper vi våra kunder att hitta vad de behöver för att förverkliga sina byggdrömmar.
Praktiskt om tjänsten:
Tillsvidare fulltid
Fast plus rörlig lön
Helg- och kvällsjobb förekommer
1-2 resdagar i månaden
Anställningsstart: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Kontakt och ansökan
Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka bolag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, vänligen kontakta Mårten Näsvall på mail: marten.nasvall@infinityhr.se
.
Välkommen att söka tjänsten genom att använda ansökningsformuläret nedan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Human Resources Sweden AB
(org.nr 556783-3156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9791752