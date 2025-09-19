Bygglovskoordinator
2025-09-19
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen består av verksamheter som ansvarar för förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafikföreskrifter, kultur och fritid samt samhällsplanering, projektering och exploatering.
Miljö- och bygg söker en Bygglovskoordinator
Vill du vara en del av Ludvika kommuns guldläge och bidra till ett växande samhälle?
Ludvika kommun söker nu en engagerad bygglovskoordinator som vill spela en nyckelroll i bygglovsprocessen och bidra till en god samhällsplanering. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett dynamiskt team där service, struktur och samarbete står i fokus. Välkommen till en arbetsmiljö där din insats är avgörande för framtidens Ludvika!
Välkommen till Miljö och Bygg - där framtiden skapas idag!
Arbetsplatsen
Vi tror att glädje och gemenskap är viktiga byggstenar för framgång. Hos oss möts du av ett öppet och positivt klimat där vi hjälper varandra att växa - både som kollegor och som medmänniskor. Här arbetar du tillsammans med engagerade och kunniga personer som brinner för samhällsutveckling.
Vi befinner oss på en spännande digitaliseringsresa där nya verktyg och lösningar ger oss bättre möjligheter att ge snabb och rättssäker service till våra medborgare och företagare. Vi satsar på framtiden - tillsammans.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som bygglovskoordinator blir du en central del av bygglovsprocessen och ansvarar för att samordna, kvalitetssäkra och effektivisera ärendeflödet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Koordinering och planering av bygglovsärenden i samarbete med bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer
• Granskning av inkomna ansökningar utifrån krav på handlingar och fullständighet
• Handläggning av enklare anmälnings- och lovärenden
• Kommunikation med sökande, konsulter och andra interna och externa aktörer
• Administration och handläggningsstöd i ärendehanteringssystem
• Systemadministratör i ärendehanteringssystemet NOVA
• Bidra till utveckling av arbetsrutiner och digitala flöden
Du blir en viktig länk mellan medborgare, handläggare och andra berörda parter - och arbetar för att processen ska vara så smidig, rättssäker och transparent som möjligt.KvalifikationerKvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom samhällsbyggnad, byggteknik, offentlig förvaltning eller liknande område
• Erfarenhet av ärendehandläggning eller administrativ samordning, gärna inom kommunal verksamhet
• God kommunikationsförmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
• God digital kompetens
• B-körkort
Meriterande:
• Kunskap om plan- och bygglagen (PBL), förvaltningslagen och offentlighetsprincipen
• Erfarenhet av arbete inom bygglovsverksamhet
• Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet samt ärendehanteringssystemet NOVA.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad, gillar förändringar och har en god förmåga att samarbeta med olika människor. Du har ett professionellt bemötande och är både serviceinriktad och noggrann i ditt arbete. För att trivas i rollen behöver du vara initiativtagande, ha ett öga för detaljer och gilla att hålla ordning och reda i en ibland hektisk vardag.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Det här får du av oss!
Du blir en del av ett samhällsviktigt uppdrag och ett team som värnar om både kvalitet och arbetsglädje. Vi erbjuder friskvårdsförmåner, möjlighet till kompetensutveckling och semesterväxling - och inte minst, chansen att vara med och forma framtidens Ludvika.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan, som består av principerna: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den hjälper oss att utvecklas tillsammans - för en hållbar framtid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Enhetschef Byggenheten: Jesper Låås, 0240 861 49jesper.laas@ludvika.se
Arbetstagarorganisationer: Vision och Akademikeralliansen, nås via växeln 0240-860 00
Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer sker under v.41
Enligt avtal
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef bygg
Jesper Låås jesper.laas@ludvika.se 0240-861 49 Jobbnummer
