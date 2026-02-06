Bygglovshandläggare - Vikariat (1 år)
Ronneby kommun, Plan och byggenheten / Säkerhetsjobb / Ronneby Visa alla säkerhetsjobb i Ronneby
2026-02-06
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Plan och byggenheten i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen söker en engagerad bygglovshandläggare för ett vikariat på cirka ett år.
Vi söker dig som vill arbeta med samhällsbyggnad och bidra till en rättssäker och effektiv bygglovshantering. Som bygglovshandläggare hos oss blir du en del av ett kompetent team som arbetar med bygglov, förhandsbesked och tillsyn enligt Plan- och bygglagen (PBL).
Tjänsten är ett vikariat då en av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig under en längre period. Vikariatet beräknas pågå i cirka ett år med möjlighet till förlängning.
Vi erbjuder
Ett stimulerande arbete med varierande uppgifter
Ett kompetent och stöttande team
Möjlighet att bidra till utvecklingen av vår bygglovsverksamhetPubliceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I rollen handlägger du bygglovsärenden, förhandsbesked och anmälningar enligt Plan- och bygglagen. Du ger råd och service till allmänhet, företag och interna aktörer och är ett viktigt stöd i frågor som rör byggande och regelverk. Arbetet innebär också att du deltar i utvecklingen av effektiva och rättssäkra processer inom enheten. Du samarbetar nära kollegor, nämnd och andra förvaltningar för att skapa en samordnad och professionell myndighetsutövningKvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom samhällsbyggnad, arkitektur, byggteknik eller ett likvärdigt område. Du har god kunskap om Plan- och bygglagen och det är meriterande om du har erfarenhet av handläggning inom bygglov. För att trivas i rollen behöver du vara kommunikativ, ha ett serviceinriktat förhållningssätt och uppskatta mötet med människor. Arbetet innebär även resor inom kommunen, vilket gör att Bkörkort är ett krav.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300264-2026-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Plan och byggenheten Kontakt
Enhetschef
Micael Sandberg micael.sandberg@ronneby.se Jobbnummer
