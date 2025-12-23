Bygglovschef
2025-12-23
Om arbetsplatsen
Hos oss finner du en trivsam arbetsplats med kompetent personal, gott samarbete, stor delaktighet och goda möjligheter.
Tillsammans skapar vi en frisk, utvecklande och innovativ miljö, där allas nyfikenhet, olikheter och kunskaper används för att driva vår verksamhet framåt. Du kommer till en arbetsplats som står inför spännande utmaningar där utvecklingsarbete kommer vara i fokus.
Tjänsten innebär ett chefsuppdrag för enheten bygglovsenheten, vars uppdrag innefattar kommunens bygglovshandläggning, företagsrådgivning, tillsyn enligt PBL, handläggning av bostadsanpassningsbidrag, samt tillhörande administration och utveckling. I chefsuppdraget har du ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Du kommer att ingå i ledningsgruppen tillsammans med enhetscheferna för MEX, plan, stab, kart- och mätverksamheten samt miljö. Tillsammans ansvarar vi för att leda i enlighet med politiska direktiv och de behov som samhällsutvecklingen ställer.
Som ledare arbetar du med en stor grad av tillit och i nära samarbete med dina medarbetare och chefskollegor. Som ansvarig chef har du ett helhetsperspektiv, är nyfiken och lyhörd för dina medarbetares tankar, samt samverkar med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer. Du identifierar behov, sätter mål och leder arbetet på ett sätt som skapar möjligheter för goda resultat som gagnar kommunen och samhällsutvecklingen på lång sikt.
Vem söker vi
- Du är en trygg erfaren ledare som är lyhörd inför dina medarbetare och kan skapa struktur, delaktighet och framdrift.
- Du har förmåga att agera på kort sikt samtidigt som du ser konsekvenserna längre fram och kan planera verksamheten utifrån ett långsiktigt perspektiv.
- Du är inlyssnande och har förmåga att nå fram och kommunicera med olika människor och i olika sammanhang.
- Du motiveras av att leda människor och arbeta tillsammans med dina medarbetare för att nå goda resultat.
Som bygglovschef jobbar du med frågor som engagerar många och ibland skapar opinion, du behöver därför vara trygg i att ta emot kritik och stå upp för våra beslut. Arbetet innebär samarbete med många intressenter, såväl internt som externt och det är viktigt att du är en person som trivs med samarbete och är bra på att föra dialog och skapa förtroende. Kvalifikationer
- Flerårig erfarenhet av ledarskap samt god förståelse för enhetens myndighetsutövande funktion som en del av kommunens helhet.
- Akademisk utbildning som är relevant för uppdraget samt kunskap och förståelse för hur ekonomi, personal och verksamhet hänger ihop.
- Erfarenhet av plan- och bygglagen.
- Erfarenhet av myndighetsutövning inom samhällsbyggnadsprocessen.
- Goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
- B-körkort.
