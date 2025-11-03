Bygglovsarkitekt
2025-11-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252495
Vill du vara med och forma framtidens Malmö genom kvalificerad handläggning av bygglovsärenden och rådgivning i stadsbyggnadsfrågor?
Vi söker en erfaren och engagerad medarbetare som trivs i en komplex och samhällsviktig miljö där dialog, gestaltning, service och lagstiftning möts för att skapa en jämlik, hållbar och vacker stad. Med helhetssyn, arkitektonisk fingertoppskänsla och känsla för Malmö bidrar du till väl avvägda beslut och god kvalitet i stadens byggda miljö.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som bygglovsarkitekt arbetar du både självständigt och i team med digital handläggning av byggärenden enligt plan- och bygglagstiftningen, gällande praxis och Malmö stads riktlinjer. Du kommer att ansvara för handläggning av både enklare och mer kvalificerade ärenden, utifrån din kompetens och verksamhetens behov. Ditt arbete är en viktig del i att uppnå stadens mål om en hållbar stadsutveckling med hög arkitektonisk kvalitet.
Vi vill att det ska vara enkelt att söka bygglov i Malmö. Du bidrar genom rådgivning och vägledning till att ansökningar blir kompletta, korrekta och rättssäkra - alltid med ett serviceinriktat och professionellt bemötande. Du möter människor med respekt, ödmjukhet och lyhördhet, och skapar förtroende i varje kontakt - via besök, telefon eller digitala kanaler.
Du deltar även i avdelningens utvecklingsarbete, arbetar med att effektivisera processer, samverkar med andra förvaltningar och bidrar till att höja kvaliteten i vår service och öka nöjdheten hos våra kunder. Vid behov kan du också göra utredningar, bereda fördjupade uppdrag eller delta i andra stadsbyggnadsuppgifter.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som planerar och driver arbetet framåt, du använder tiden effektivt och arbetar strukturerat utifrån givna ramar. Du för en tydlig och pedagogisk dialog med kollegor, medborgare och byggaktörer, och förankrar och justerar ditt arbete i linje med verksamhetens mål. Du har förståelse för vad det innebär, och förmåga att arbeta i en politiskt styrd organisation och agerar professionellt i din myndighetsutövning. Du ser dig som en självklar del i att utveckla kvaliteten i vårt arbete och bidra till att våra mål nås.
Du ger kvalificerad rådgivning och vägledning i tidiga skeden - till både allmänhet och byggaktörer - kring lagstiftning, arkitektur, gestaltning och kulturmiljö. Med känsla för vad som utgör god arkitektur i ett Malmöitiskt perspektiv förmedlar du din kunskap begripligt och pedagogiskt - både internt för kollegors kompetensutveckling och externt till dem som söker råd. Du är ansvarstagande mot dig själv, dina kollegor och mot kunden och sätter ribban lagom utifrån arbetets behov.
Som person har du en positiv inställning till uppdraget, är självgående och initiativtagande, samtidigt samarbetsorienterad och prestigelös. Med kreativitet och lösningsfokus ser du möjligheter och är positiv till utveckling och förändring. Du bidrar aktivt till vår gemensamma arbetsmiljö och trevliga arbetsklimat
Krav för tjänsten:
• Arkitektexamen eller examen från annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Minst tre års relevant erfarenhet, exempelvis från arkitektkontor, bygglovshandläggning eller annat arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• God kunskap om plan- och bygglagstiftningen.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
• Gestaltningsförmåga, kunskap om kulturmiljöfrågor och förståelse för stadsbyggnadsfrågor
• Förmåga att tolka och omsätta vad god arkitektur innebär i Malmö
• Erfarenhet av bygglovshandläggning inom kommunal verksamhet
Om arbetsplatsen
Avdelningen för arkitektur och bygglov är en av stadsbyggnadskontorets fyra avdelningar och består av fem enheter; tre bygglovenheter, en administrativ enhet och enheten för bostadsanpassning. Vi är en avdelning som handlägger bygglov, teknisk anmälan och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt ansökan om bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Avdelningens fokus ligger på att utveckla Malmös stadsbyggande ur ett hållbart och attraktivt perspektiv, och att bevara ett bra och nära samarbete med såväl uppdragsgivare som sökande.
Stadsbyggnadskontoret är en dynamisk och kreativ arbetsplats, med lokaler mitt i Malmös centrum. Vi är 210 medarbetare och drygt 20 chefer, fördelat på fyra olika avdelningar. Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Hos oss på stadsbyggnadskontoret får du de förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Februari 2026, enligt ök.
Vi planerar att hålla intervjuer löpande under ansökningsperioden.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
