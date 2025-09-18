Byggledare till konsultuppdrag
2025-09-18
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Vi söker en erfaren byggledare till ett långt uppdrag i Landskrona. Har du flerårig erfarenhet som byggledare/projektledare inom nyproduktion, underhåll eller renovering?
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Vi söker en byggledare till ett kommunalt fastighetsbolag i Landskrona till ett projekt. Det specifika projektet innebär att en tidigare fastighet byggs om för att skapa nya bostäder, men andra projekt kan även bli aktuella.
Vem är du?
Erbjuden konsult ska:
* Byggledaren ska ha relevant högskoleutbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet inom bygg eller anläggning.
* Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet som byggledare, projektledare eller liknande roll.
* Erfarenhet från bygg- och fastighetsprojekt inom nyproduktion, underhåll eller renovering.
* Vana att arbeta i beställarorganisation, med insikt i dess processer och kravställning.
* Flytande svenska i språk och skrift.
Konsulten ska även ha följande kompetens:
* God kunskap om entreprenad juridik, standardavtal (AB/ABT) och upphandlingsprocesser.
* Förmåga att leda och samordna entreprenörer och konsulter i projekt.
* Kunskap inom arbetsmiljöfrågor (BAS-U) samt erfarenhet av att följa upp arbetsmiljöplaner.
* Erfarenhet av budgetuppföljning, kostnadsstyrning och tidplanering.
* God datorvana och förmåga att använda relevanta projektverktyg och system.
* B-körkort krävs.
Meriterande krav:
* Vana att arbeta i beställarorganisation inom allmännyttigt bostadsbolag.
* God datorvana och förmåga att använda relevanta projektverktyg och system, såsom Bluebeam och MS-project.
Du erbjuds
Uppdraget är omfattning heltid 100%, och uppdragsstart är 2025-11-01 till och med 2027-01-01. Placeringsort är Landskrona och du behöver vara tillgänglig för arbete på plats i beställarens lokaler under merparten av uppdragstiden enligt överenskommelse.
Du erbjuds ett konsultuppdrag via Jurek Talets. Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta kandidatansvarig Therese Sundin på therese.sundin@jurek.se
Om verksamheten
Jurek Recruitment & Consulting är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management. Ersättning
