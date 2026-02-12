Byggledare till Eltel Kiruna
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
2026-02-12
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Vill du leda sommarens viktigaste infrastrukturprojekt? Eltel söker en byggledare till Kiruna, en central roll från planering till färdig leverans.
Eltel är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och erbjuder tjänster som möjliggör förnybar energi och högpresterande kommunikationsnät. Företaget designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Genom att skapa robusta lösningar för el- och kommunikationsinfrastruktur bidrar Eltel till att stödja både dagens behov och framtidens krav. Deras arbete främjar en mer hållbar utveckling och skapar en grund för en effektiv och stabil uppkoppling för kommande generationer.
Vi söker nu en byggledare till Malmfälten under denna byggsäsong. I denna roll är det högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Du får en central och varierad tjänst där du arbetar både ute i fält och på kontor.
Som byggledare så har du en nyckelroll i projekten och kommer fungera som länk mellan Eltels egna tekniker, underentreprenörer och kund. Du kommer vara med i projekten från start till slut och ansvara för att arbetet genomförs enligt plan.
Du samarbetar tätt med produktionsplanerare, projektörer och kunder. Du har en löpande dialog med slutkund och underleverantör.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och samordna arbetsinsatser i fält
Säkerställa att projekt följer tidsplan och budget
Upprätta och följa upp tidsplaner i samråd med projektledare
Ansvara för resursplanering och effektiv användning av material
Säkerställa att rätt material, ritningar och kartor finns på plats
Utskrift av dokument (ofta i pappersformat för schaktarbeten)
Föra dagbok och dokumentera projektens framdrift
Hantera och samordna underentreprenörer
Genomföra kontroller och skyddsronder
Säkerställa att arbetet följer gällande lagar, regler och byggtekniska krav
Följa kundens anvisningar och bestämmelser
Arbetet kommer förläggas i malmfälten och du kan även behöva stötta våra verksamheter i övriga orter i Norrbotten.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för rollen ser vi gärna att du har erfarenhet inom området, gärna inom fiberteknik. Erfarenhet av mark och anläggning är meriterande. Det är även meriterande om du har koll på entreprenadjuridik.
Du är en drivande och strukturerad person som trivs i högt tempo och är trygg i att fatta beslut, prioritera och samordna resurser. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du ska ha förmåga att skapa goda relationer och ta ansvar i en central roll mellan olika parter i projekten.
Vidare är du noggrann, kvalitetsmedveten och säkerhetsfokuserad. Du ska även ha förmåga att planera, dokumentera och följa upp arbeten på ett korrekt sätt. Du är flexibel, självständig och prestigelös, och trivs med att arbeta både ute i fält och på kontor. Arbetet i Malmfälten, samt vid behov på andra orter i Norrbotten, ser du som en naturlig del av uppdraget.
B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten. Det är meriterande med BE behörighet.
Detta är ett konsultuppdrag, du som blir anställd kommer vara anställd hos oss på StudentConsulting och arbeta ute hos kunden. Det är en anställning över kommande högsäsong.
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt. Emilia.bergstedt@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9738980