Byggledare till Eltel!
2026-01-28
Brinner du för en hållbar och uppkopplad värld och lockas av möjligheten att själv bidra till framtagandet av nya kommunikationsnät? Är du kanske en erfaren grävmaskinis, tekniker eller motsvarande erfarenhet som vill ta nästan steg i karriären men ändå inte släppa det praktiska helt? Tycker du om att ta ansvar, samarbeta och leda arbetet framåt? Då kan tjänsten som byggledare till Eltel vara som gjord för dig! Skicka in din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla kommunikationsnät. Det görs på uppdrag av operatörer, nätägare, myndigheter och statliga verk. Som ledare av utvecklingen inom infranätindustrin är Eltel stolta över att kunna skapa värde för sina kunder och för samhället i stort, genom att kombinera kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete.
Nu söker Eltel engagerade och drivna byggledare som ska bli en del av teamet. Som byggledare kommer du att arbeta både från det fräscha huvudkontoret i Bromma och ute på fält. Du välkomnas in i en arbetsmiljö som genomsyras av öppenhet och prestigelöshet, där frågor alltid är välkomna. Du blir snabbt en del av ett växande team där du alltid får vara dig själv
Denna roll är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer längre fram i processen.
Du erbjuds
• En roll där du får arbeta med frihet under ansvar samtidigt som du får driva och utveckla arbetet
• En mentor under din första tid som vägleder, stöttar och lär upp
• Nya, fräscha lokaler med tillgång till både stor gemensam matsal, gym och bastu
Dina arbetsuppgifter
Rollen som byggledare hos Eltel är varierad och innefattar flera ansvar och arbetsuppgifter. I dina arbetsuppgifter ingår att driva, utveckla och följa upp kvalitetsarbetet samt tillvarata förslag till förbättringar och ansvara för att reklamationer åtgärdas. Du kommer ha ansvar för att levererade tjänster uppfyller de krav och mål som är överenskommet med kund. Du kommer att stötta tekniker, samt underentreprenörer i fält med detaljkunskap kring aktuellt affärsavtal. I samråd med produktionsplaneringen sköta planering av underentreprenörer samt vara kontaktperson mot dessa. Du kommer bland annat att:
• Ansvara för en korrekt återrapportering från tekniker och underentreprenörer
• Avgöra när hinder/avvikelser behöver eskaleras till resultatansvarig
• Ansvara för att utrustning och material finns
VI SÖKER DIG SOM
• Har en 3-årig gymnasieutbildning med teknisk inriktning alternativt motsvarande kompetens
• Har mycket goda kunskaper i Microsoft Officepaketet
• Har manuellt B-körkort
• Är flytande i svenska och har goda kunskaper i engelska
• Har erfarenhet av arbete som grävmaskinist eller schaktarbeten i gata, väg och grönområden
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Optonätet
• Kunskaper inom fiberteknik och/eller affärs-/ entreprenadjuridik
• Erfarenhet som projektör/projektledare och/eller som tekniker
• Arbetat med tillståndshantering
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lösningsorienterad
• Orädd
• Samarbetsvillig
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
