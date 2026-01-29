Byggledare Mark
2026-01-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en byggledare inom mark till programmet Slussar Trollhätte kanal, Lilla Edet, på uppdrag av Trafikverket.
Uppdraget är ett flerårigt konsultuppdrag med varierande omfattning. Den beräknade sysselsättningsgraden uppgår till cirka 75 % under det första året och förväntas därefter öka till 100 %. Stationeringsort är Göteborg.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget innebär att som resurskonsult arbeta i rollen som byggledare mark inom Program Slussar Trollhätte kanal, med fokus på entreprenaden E11 Ny sluss och farled i Lilla Edet. Uppdraget utförs inom en TEM-entreprenad och omfattar arbete i både projekteringsfas (Fas 1) och utförandefas (Fas 2).
Rollen innebär att vara en del av beställarorganisationen, med ett nära och dagligt samarbete med entreprenören, till stor del genom samlokalisering. Byggledaren bidrar med specialistkompetens inom mark, stödjer produktionen och säkerställer uppföljning av tid, kostnad, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. I uppdraget ingår även kunskapsöverföring till Trafikverkets personal samt vid behov stöd till avdelning Väg och Vatten inom verksamhetsområde Stora Projekt.
• Stödja entreprenadledare och entreprenör i produktionsfrågor samt aktivt bidra till problemlösning * Delta i arbets-, teknik- och samordningsmöten samt skyddsronder * Granska arbetsberedningar och genomföra kontroller enligt intern kontrollplan * Följa upp framdrift, kvalitet, arbetsmiljö och miljö samt säkerställa att avvikelser dokumenteras, åtgärdas och inte upprepas * Genomföra syner samt delta vid besiktningar och följa upp besiktningsanmärkningar * Säkerställa att kvalitets- och produktionsdokumentation från entreprenören levereras enligt kontraktskrav * Verifiera entreprenörens kostnader, dagböcker och löpande fakturering * Ta fram underlag för förändringar avseende tid, kostnad och innehåll samt stödja hantering av underrättelser och ÄTA-arbeten * Arbeta med uppföljning, prognos och indexhantering inom teknikområdet utifrån kontraktets kalkyler * Delta i projekteringsarbete, inklusive upphandling av massmottagning för lermassor * Företräda beställaren i dialog med entreprenören avseende byggbarhet, produktionsmetoder, kapacitet, kontrollprogram/-planer, osäkerheter och riskhantering * Vara stöd till beställarens kalkylsamordnare avseende tider, kostnader samt bidra till erfarenhetsåterföring och kunskapsöverföring inom projektet
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Examen från teknisk högskola eller kombination av utbildning och arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig inom teknikområde mark.
Goda kunskaper och erfarenhet av AMA Anläggning.
Under de senaste femton åren ska du ha arbetat minst en sammanlagd tid om tre år i rollen som byggledare mark i anläggningsprojekt inom infrastruktur som omfattar schaktning och borttransport av lermassor till en total mängd över 50 000 m3 där lera som ska köras iväg från arbetsområde är både stapelbar och icke stapelbar.
Under de senaste femton åren ska du ha arbetat minst en sammanlagd tid om tre år med arbetsuppuppgifter i anläggningsprojekt inom infrastruktur som omfattar utförande av inblandningspelare till en omfattning av 30 000 meter.
Du ska ha erfarenhet av rollen som byggledare mark i anläggningsprojekt inom infrastruktur där arbetsuppgifter ingått med syfte att hantera risker i arbetsområde som kan uppstå då projektet genomförs i skredkänsligt område bestående av högsensitiv lera och kvicklera. Arbetsuppgifter kan vara exempelvis arbetsberedningar samt hantering av restriktioner i arbetsområdet och konsulten ska ha haft rollen motsvarande en heltidstjänst om tre år under de senaste femton åren.
Meriterande
Du har erfarenhet av upphandling gällande mottagning av lermassor för anläggningsprojekt inom infrastruktur.
Du har personlig mognad dvs är trygg, stabil, prestigelös och har självinsikt. För rollen som byggledare är det meriterande att du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
