Byggledare inom berg- och anläggning

Hired Sverige AB / Byggjobb / Stockholm
2025-10-02


Är du en erfaren byggledare med specialistkompetens inom berg- och anläggningsentreprenad? Har du flerårig erfarenhet från liknande projekt, gärna inom större infrastruktur- eller tunnelprojekt och vill fortsätta utvecklas i en miljö som kombinerar frihet under ansvar med ett starkt professionellt nätverk? Då kan rollen som byggledare vara nästa steg för dig.
Vår kund är ett svenskt svenskt konsultbolag med spetskompetens inom IT, telekom och automation. Hos blir du en del av ett team som värdesätter engagemang, kunskapsutbyte och möjligheten att påverka både företagets riktning och din egen utveckling. De tror på att skapa en arbetsplats där du trivs, växer och kan använda din expertis för att bidra till kunders framgång.
Om rollen
Som byggledare ingår du i ett team som planerar och förbereder genomförandet av berg- och anläggningsarbeten för nya tunnelbanestationer och arbetstunnlar i södra Stockholm. Arbetet omfattar tekniskt utmanande projekt där tunnel- och stationsbyggnation sker både genom TBM-teknik och sprängning från markytan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden

Medverka i projektering och ta fram tekniska lösningar, metodval och produktionsplaner


Delta i upphandling och framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenader


Följa upp entreprenader och säkerställa att arbetet utförs enligt kontrakt, tidplan och kvalitetskrav


Ansvara för daglig kontakt och samarbete med entreprenörer på plats


Bidra med beslutsunderlag för störningsfri produktion och måluppfyllelse


Följa upp arbetsmiljö, ekonomi, teknik, kvalitet, miljö och säkerhet i samråd med projektledare och specialister


Dokumentera och rapportera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA), mängdavvikelser och dagliga iakttagelser


Medverka i riskhantering, prognosarbete och besiktningar


Skapa goda relationer med externa intressenter och samverka med angränsande entreprenader



2025-10-02

Profil

Flerårig erfarenhet som byggledare inom berg- och anläggningsprojekt, gärna från större infrastruktur- eller tunnelprojekt


Gedigen kunskap om entreprenadjuridik, byggprocesser och arbetsmiljöansvar


Erfarenhet av att arbeta med TBM, sprängning, betongkonstruktioner och arbetstunnlar är starkt meriterande


Vana att samarbeta med projektörer, entreprenörer och specialister i komplexa projekt


Självständig, lösningsorienterad och strukturerad med god kommunikativ förmåga


Goda kunskaper i svenska i tal och skrift



Kvalifikationer

Godkänd gymnasieexamen


10+ års dokumenterad arbetserfarenhet av undermarksproduktion i tunnlar eller bergrum


Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER använts (minst 2 entreprenader)


Bra att ha:

Dokumenterad arbetserfarenhet av roll som byggledare i berg- och anläggningsentreprenader med känslig omgivningspåverkan


Erfarenhet av produktionsmetoder med borra/spräng

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hired Sverige AB (org.nr 559493-8010), http://www.hired.nu

Arbetsplats
Hired

Jobbnummer
9537148

