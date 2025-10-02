Byggledare inom berg- och anläggning
Är du en erfaren byggledare med specialistkompetens inom berg- och anläggningsentreprenad? Har du flerårig erfarenhet från liknande projekt, gärna inom större infrastruktur- eller tunnelprojekt och vill fortsätta utvecklas i en miljö som kombinerar frihet under ansvar med ett starkt professionellt nätverk? Då kan rollen som byggledare vara nästa steg för dig.
Vår kund är ett svenskt svenskt konsultbolag med spetskompetens inom IT, telekom och automation. Hos blir du en del av ett team som värdesätter engagemang, kunskapsutbyte och möjligheten att påverka både företagets riktning och din egen utveckling. De tror på att skapa en arbetsplats där du trivs, växer och kan använda din expertis för att bidra till kunders framgång.
Om rollen
Som byggledare ingår du i ett team som planerar och förbereder genomförandet av berg- och anläggningsarbeten för nya tunnelbanestationer och arbetstunnlar i södra Stockholm. Arbetet omfattar tekniskt utmanande projekt där tunnel- och stationsbyggnation sker både genom TBM-teknik och sprängning från markytan.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Medverka i projektering och ta fram tekniska lösningar, metodval och produktionsplaner
Delta i upphandling och framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenader
Följa upp entreprenader och säkerställa att arbetet utförs enligt kontrakt, tidplan och kvalitetskrav
Ansvara för daglig kontakt och samarbete med entreprenörer på plats
Bidra med beslutsunderlag för störningsfri produktion och måluppfyllelse
Följa upp arbetsmiljö, ekonomi, teknik, kvalitet, miljö och säkerhet i samråd med projektledare och specialister
Dokumentera och rapportera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA), mängdavvikelser och dagliga iakttagelser
Medverka i riskhantering, prognosarbete och besiktningar
Skapa goda relationer med externa intressenter och samverka med angränsande entreprenader
Flerårig erfarenhet som byggledare inom berg- och anläggningsprojekt, gärna från större infrastruktur- eller tunnelprojekt
Gedigen kunskap om entreprenadjuridik, byggprocesser och arbetsmiljöansvar
Erfarenhet av att arbeta med TBM, sprängning, betongkonstruktioner och arbetstunnlar är starkt meriterande
Vana att samarbeta med projektörer, entreprenörer och specialister i komplexa projekt
Självständig, lösningsorienterad och strukturerad med god kommunikativ förmåga
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen
10+ års dokumenterad arbetserfarenhet av undermarksproduktion i tunnlar eller bergrum
Dokumenterad arbetserfarenhet av genomförande av entreprenader där systemen Anläggnings AMA och MER använts (minst 2 entreprenader)
Bra att ha:
Dokumenterad arbetserfarenhet av roll som byggledare i berg- och anläggningsentreprenader med känslig omgivningspåverkan
Erfarenhet av produktionsmetoder med borra/spräng Ersättning
