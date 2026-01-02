Byggledare
Vi söker en byggledare för stora projekt till Norrbotniabanan i Robertsfors kommun hos Trafikverket.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med stationeringsort Umeå.
Tjänsten omfattar heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som byggledare inom Stora projekt för Norrbotniabanan i Robertsfors kommun fungerar du som projektledarens stöd i produktionstekniska frågor. Rollen innebär att leda och samordna byggledningen för tilldelat område/entreprenad/teknik, säkerställa att entreprenader genomförs enligt kontrakt, ge underlag för beslut och stödja en effektiv produktion. Arbetet sker i nära dialog med projektledaren och kan även omfatta överföring av kunskap till Trafikverkets anställda.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Följa upp att tilldelade entreprenader genomförs i överensstämmelse med kontraktshandlingar
Delta i framtagning och granskning av produktionstekniska lösningar på plats
Ansvara för den dagliga kontakten med entreprenören för att underlätta samarbetet och entreprenadens framdrift
Kontrollera och följa upp entreprenörens arbete samt rapportera vidare enligt överenskommelse med projektledaren
Identifiera problemområden och ge projektledaren råd om förebyggande och korrigerande åtgärder samt ekonomiska uppgörelser
Samverka med andra byggledare för angränsande entreprenader
Bevaka att erforderliga myndighetstillstånd, bygglov och andra nödvändiga förutsättningar finns
Föra dagbok över viktiga händelser och regelbundet granska och signera entreprenörs dagbok
Följa upp att slutdokumentation från entreprenören erhålls och delta vid granskning av slutdokumentation och relationshandlingar i samråd med överlämnandekoordinator
Följa upp entreprenörernas egenkontroll enligt överenskomna planer, granska kontrollplaner och arbetsberedningar samt medverka vid besiktningar
Följa upp sociala krav på arbetsplatsen
Föra protokoll vid möten
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 5 års erfarenhet som platschef, byggledare, delprojektledare, projektchef, projekteringsledare, uppdragsledare eller motsvarande för uppdrag gällande anläggningsentreprenader inom väg och/eller järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10år (Minst 75 % sysselsättningsgrad per erfarenhetsår).
Minst 3 års erfarenhet av ovanstående ska vara som byggledare inom markprojekt.
Arbetserfarenhet i AMA Anläggning 20 eller senare upplaga.
Arbetserfarenhet i Allmänna bestämmelser,AB04.
B-körkort.
Meriterande
Du har erfarenhet av att arbetatsom byggledare inom markprojekt.
Du har en hög problemlösningsförmåga.
Du har hög kommunikationsförmåga. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
