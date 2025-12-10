Byggledare
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
Vill du arbeta med tekniskt avancerade infrastrukturprojekt och bidra till att modernisera några av Sveriges viktigaste anläggningar? Nu söker vi en erfaren byggledare med kompetens inom bro, betong och tätskikt som vill ta en nyckelroll i stora och långsiktiga upprustningsprojekt. Genom Edge of Talent får du arbeta i en miljö där teknik, kvalitet och ansvar står i centrum.
Edge of Talent söker fler stjärnor till vårt konsultteam
Edge of Talent är ett kompetens och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig genom din karriär, och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.
Jobbeskrivning
Som byggledare inom bro och tätskikt kommer du att spela en central roll i planering, produktion och uppföljning av omfattande upprustningsarbeten på en större infrastrukturanläggning. Uppdraget sträcker sig över flera år och omfattar både projekteringsstöd och aktiv byggledning under produktion.
I projekteringsfasen arbetar du nära projektledning och tekniska specialister för att säkerställa byggbarhet, tillgänglighet, provisorier, TA-planering och produktionstekniska lösningar.
I produktionsfasen ansvarar du för uppföljning av tid, kostnad och kvalitet, samordning av entreprenörer, kontroll och godkännande av utfört arbete samt säkerställande att arbetet utförs enligt handlingar och gällande regelverk.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Under projekteringsfasen:
Stöd i framtagande och granskning av projekteringshandlingar
Byggbarhetsgranskning och teknisk rådgivning
Medverkan i framtagande av produktionsplaner och tidplaner
Stöd vid framtagande av upphandlingsdokument
Medverkan vid anbudsgenomgång, utvärdering och kontraktsskrivning
Dialog med myndigheter, intressenter och berörda aktörer
Under produktionsfasen:
Uppföljning och rapportering av entreprenadens framdrift (tid, kostnad, kvalitet)
Hantering och dokumentation av ÄTA-arbeten
Leda byggmöten och samordning med andra projekt och entreprenörer
Kontroll av arbetsmiljö, miljökrav och tekniska föreskrifter
Granskning av arbets- och tidplaner från entreprenör
Besiktningar och förberedelse inför överlämning
Kravprofil
Flera års erfarenhet som byggledare inom bro, betong eller anläggning
Mycket god kunskap om tätskikt, fogar, kantbalkar och betongreparationer
Erfarenhet av upprustningsprojekt eller infrastrukturprojekt
Erfarenhet av att följa upp entreprenader avseende tid, kostnad och kvalitet
God förståelse för entreprenadjuridik, AF-delar och upphandling
God datorvana och vana att rapportera digitalt
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Körkort B
God förmåga att arbeta på plats i produktionen under byggfasen
Vi söker dig som
Är trygg i rollen som byggledare och van att ta beslut
Har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
Kan kommunicera tydligt och samarbeta med många olika aktörer
Trivs med en kombination av fältarbete och administration
Har ett stort tekniskt intresse och engagemang för samhällsbyggnad
Vad vi erbjuder
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget
Spännande uppdrag hos ledande företag
Möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och karriärvägledning
Är du redo att bli en del av vårt nätverk och ta dig an nya utmaningar? Skicka in din ansökan idag så ser vi fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2025-12-10Så ansöker du
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning : Heltid
Placering : Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
Lön enligt överenskommelse
