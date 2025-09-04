BVC sköterska
2025-09-04
Om oss
Välkommen till Capio Barnavårdcentral & vårdcentral Bunkeflo/Hyllie - där erfarenhet möter engagemang och skratt är en del av arbetsdagen.
BVC Bunkeflo-Hyllie växer och vi behöver utöka vårt team.
Vår BVC-mottagning är en relativt liten och personlig mottagning där du tillsammans med din kollega kommer ta hand om Bunkeflo- Hyllies finaste tillskott.
Då BVC är en del av vårdcentralen kommer du hitta en sammansvetsad personalgrupp med bred kompetens och många års erfarenhet av primärvård. Vi är 25 glada kollegor som tillsammans gör skillnad för våra patienter - varje dag, genom hela livet.
Vi håller till i ljusa, fräscha lokaler i Bunkeflostrand med både goda parkeringsmöjligheter och smidiga bussförbindelser (ja, hållplatsen ligger bara ett par minuter bort).
Här finns det mesta under samma tak: barnavårdscentral, läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, distriktssköterskemottagning, astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning, äldremottagning och psykolog.
Vi gillar att samarbeta, tänka nytt och ha kul på jobbet - och vi hoppas att du vill bli en del av vårt gäng
Din roll
BVC-sjuksköterska - med erfarenhet, tycker om att samarbeta och tro på att lärande ska vara en del av vardagen? Då har vi jobbet för dig!
I uppdraget ingår sedvanliga uppgifter för BVC såsom utvecklingsbedömning, vaccinationer, hembesök, läkarmottagning, föräldrastöd och föräldragrupper.
Du jobbar självständigt, vilket betyder att du får fatta egna beslut och göra egna bedömningar - men du har alltid ett team i ryggen som hejar på dig.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats att trivas på! Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut - tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas! Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila. Dessutom erbjuder vi även följande: * Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Nätverk inom ditt område * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du är specialiserad barnsjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete på vårdcentral och kan tänka dig att kombinera tjänsten med arbete på vårdcentralen. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och engagemang för barnhälsovård.
Tjänsten omfattar 80 % arbete på BVC. Det finns dock möjlighet att utöka till heltid (100 %) genom en kombination med arbetsuppgifter på vårdcentralen.
Ansökan
Vi börjar alltid med sex månaders provanställning.
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte för länge - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2025-09-04
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
