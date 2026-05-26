Butikssäljare till Ahlsell Linköping
Poolia AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-05-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en kundnära roll där service, rådgivning och teamwork står i fokus? Nu söker vi en engagerad butikssäljare till Ahlsell i Linköping.
Här får du möjlighet att arbeta nära företagets kunder, professionella yrkespersoner som bygger, installerar och underhåller samhället varje dag.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-05-26Om tjänsten
Som butikssäljare på Ahlsell blir du en viktig del av kundens upplevelse i butik. Rollen är varierad och innebär stort eget ansvar där du aktivt bidrar till butikens fortsatta utveckling och framgång.
Du blir en del av ett sammansvetsat team på 13 medarbetare i Linköping, där samarbete, engagemang och laganda är centrala delar av vardagen. Alla bidrar med sin kompetens och tillsammans arbetar ni för att skapa bästa möjliga kundupplevelse.
I den här tjänsten kommer du även att ha ett särskilt ansvar för kassahantering. Rollen är central i butikens kundflöde och ger dig stora möjligheter att påverka hur kunden upplever sitt besök redan från första mötet.
Tjänsten är ett föräldravikariat med start i juni och löper initialt över sex månader, med god möjlighet till förlängning.
Arbetet sker vardagar mellan kl. 07:00 och 16:00.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ingår bland annat att:
• Hantera betalningar och orderläggning.
• Arbeta med kampanjer och exponering.
• Fylla på och strukturera varor i butik.
• Delta vid inventering.
• Skapa och utveckla goda kundrelationer genom professionella kundmöten.
Vem är du?
Vi söker dig som är öppen, ansvarsfull, nyfiken och serviceinriktad. Du trivs i mötet med människor och drivs av att skapa bästa möjliga service och kundupplevelse.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en lagspelare med god kommunikativ förmåga och en positiv inställning i det dagliga arbetet. På Ahlsell arbetar man tillsammans för att göra det enkelt för företagets kunder - vi kallar det One Ahlsell.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av butiksförsäljning.
• Ett starkt kundfokus och känsla för service.
• God kunskap inom ett eller flera av våra produktområden.
Tidigare erfarenhet från liknande roll är meriterande, men vi lägger också stor vikt vid din personlighet, inställning och vilja att utvecklas.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Platensgatan 8 (visa karta
)
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Poolia Sverige Kontakt
Tilda Johansson tilda.johansson@poolia.se Jobbnummer
9927662