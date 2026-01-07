Butikssäljare Thansen Erikslund Västerås Deltid
2026-01-07
Vi söker en driven säljare på deltid till vår kommande butik i Erikslund Västerås som kommer öppna i mars 2026.
Har du erfarenhet från försäljning av reservdelar, cyklar eller montering/balansering av däck och vill vara med på en fantastisk resa med stor utvecklingspotential så ser vi gärna att du hör av dig.
Drömmer du om en utvecklande och intressant arbetsdag där du kan finslipa dina kunskaper och utveckla dina ambitioner? Är du en serviceperson som gör allt för att kunden ska bli nöjd? Är du intresserad av bilar, cyklar eller andra av våra produktgrupper?
Hos oss på thansen är det viljan som räknas om du vill komma långt i karriären. Vi har en platt struktur där alla kan hjälpa till att sätta sin prägel på thansen-konceptet.
Som säljare i thansen möter vi kunden med ett leende varje dag, brinner för service och är lagspelare.
En del av vårt serviceutbud omfattar bland annat reservdels- och däckförsäljning samt montering av däck, bilbarnstolar, cykelställ, vindrutetorkare, takboxar m.m.
Erfarenhet eller relevant certifikat kopplat till detta är meriterande men inget krav. Utbildning kommer att tillhandahållas.
Vi erbjuder:
• Ett spännande jobb i ett starkt växande företag
• Stora möjligheter till personlig utveckling
• Lön enligt kollektivavtal
• Förmånliga personalrabatter
Önskade kvalifikationer:
• Erfarenhet från försäljning av reservdelar, cyklar , däck
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• God förståelse för IT är meriterande
Vi rekryterar kontinuerligt, så ansök redan idag om du är intresserad!
Sökande måste vara över 18 år.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Deltid Erikslund".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559363-2119)
Löpkranegatan 18 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670498