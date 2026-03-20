Butikssäljare | Lernia | Varberg
Lernia Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Varberg Visa alla butikssäljarjobb i Varberg
2026-03-20
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med cyklar, kundservice och försäljning i en unik butiksmiljö - direkt vid fabriken där cyklarna tillverkas? Nu söker vi två engagerade butikssäljare till vår nyöppnade Monark Crescent Factory Outlet i Varberg.
Här får du vara med från början och bidra till att skapa en inspirerande butik där besökaren kan fynda bland Sveriges mest kända cykelvarumärken.
Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Lernia med goda möjligheter till anställning hos Monark Crescent AB för rätt person.
Om företaget för tjänsten
Sedan 1908 har vi tillverkat cyklar i Varberg. Våra varumärken Monark och Crescent har gett transport, frihet och cykelglädje till generationer av svenska cyklister.
Nu öppnar vi ett nytt kapitel i vår historia genom att starta en fabriksoutlet i direkt anslutning till vår fabrik.
I Monark Crescent Factory Outlet kommer vi att erbjuda elcyklar, cyklar och cykeltillbehör i form av renoverade begagnade cyklar, utgående modeller, överskottsprodukter och andrasortering.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
I rollen blir du ansiktet utåt för den nya fabriks-outleten. Du välkomnar kunder, hjälper dem att hitta rätt cykel och guidar dem i valet av tillbehör som gör cykelupplevelsen komplett.
Du bidrar även till att skapa en inspirerande och välorganiserad butiksmiljö tillsammans med dina kollegor - från morgonens förberedelser till dagens sista kundbesök.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Aktiv försäljning och merförsäljning
Hjälpa kunder att hitta rätt cykel och tillbehör samt hantera betalningar i kassan
Packa upp och fylla på cyklar och tillbehör
Säkerställa att butiken är välorganiserad och redo inför öppning varje dag
Om dig
Som person är du positiv, engagerad och har lätt för att skapa en trevlig och personlig kundupplevelse.
Formell kompetens
Har erfarenhet av försäljning eller service
Är van vid att arbeta i digitala kassasystem
Trivs i mötet med kunder och tycker om att ge riktigt bra service
Är stresstålig och trivs i ett tempo där det stundtals kan vara mycket att göra
Är ansvarstagande och gillar ordning och reda
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet eller produktkunskap inom cyklar eller elcyklar.
Produktutbildning sker på plats cirka två veckor innan start.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som stöttar dig i uppdraget, säkerställer att du trivs och hjälper dig att utvecklas i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på kort och lång sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.varberg@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår brakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7406492-1903690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Birger Svenssons väg 34b (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9808924