Butikssäljare Hälsokraft Väsby Centrum
Adelphos Healthcare AB / Butikssäljarjobb / Upplands Väsby
2025-08-31
Brinner du för hälsa, älskar mötet med andra människor? Då kan vi ha ditt nya jobb!
Vi söker deltidspersonal till Hälsokraft i Väsby Centrum med start senast 1 november.
För att passa som säljare i vår butik tror vi att du älskar mötet med människor, trivs att arbeta både i team och självständigt, uppskattar alla delar av arbetet i butik, samt trivs både i rollen som säljare och rådgivare.
Tidigare erfarenhet av hälsofackhandel är meriterande. Vi ser att du har ett intresse och erfarenhet av hälsokost samt har en grundläggande datavana.
Det är även meriterande om du har språkkunskaper i både svenska och arabiska.

Publiceringsdatum
2025-08-31

Om tjänsten
Som butikssäljare ingår du i butikens team och är delaktig både i arbetet med våra fantastiska kunder och samtliga delar av butikens drift. Det kan förekomma tunga lyft vid uppackning av varor och leveranser.
Vi har kollektivavtal, personalrabatt vid inköp samt friskvårdsbidrag. Lön enligt Handels kollektivavtal.
Du kommer ingå i ett större team av hälsoälskare som i dagsläget är fördelade på sex butiker runt om i Sverige och Hälsokraft som helhet. Gemensamt har vi att vi alla brinner för att hjälpa människor till bättre hälsa med hjälp av högkvalitativa produkter med omtanke för både människa och miljö. Tjänsten gäller i nuläget deltidpersonal.
Låter det som att det är dig vi söker? Är du som klippt och skuren för rollen?
Ansök nu på hr@adelphos.se
, märk ansökan "Butikssäljare Väsby" i ämnesraden. Tjänsten kommer tillsättas senast 1 november men sök gärna omgående om du passar profilen vi söker.
Då vi oftast har väldigt många sökande till våra lediga tjänster har vi endast möjlighet att återkoppla till de kandidater vi går vidare med.
Vi vill inte bli kontaktade av bemannings- eller rekryteringsbolag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: hr@adelphos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare Väsby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adelphos Healthcare AB
(org.nr 556623-9199)
Dragonvägen 86 (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Hälsokraft - Adelphos Healthcare AB Jobbnummer
9483950