Butikssäljare, Flügger Jönköping
2025-12-19
Flügger är en stolt leverantör till målaryrket och kvalitetsmedvetna konsumenter. Vi går i spetsen i rörelsen mot en grönare byggindustri, och stöttar den professionella målaren genom partnerskap, kvalitetsprodukter och inspirerande design. Vårt jobb är att utveckla, producera, marknadsföra och sälja färg, träskydd, tapeter, målarverktyg och mycket mer i professionell kvalitet, samtidigt som vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna. Vi är inte nöjda förrän våra kunder är nöjda.
Häng med på resan
Är du vår nya Store Assistant/butikssäljare till butiken i Jönköping, en av våra många butiker? Här är vi ett proffsigt team som tycker om att arbeta tillsammans och för varandra. Är du redo att ge det där lilla extra för en försäljning? Vill du arbeta i en positiv miljö med stora möjligheter till personlig utveckling? Då är du den vi söker. Som Butikssäljare på Flügger har du ansvaret för att tillsammans med dina kollegor utveckla butiken, skapa inspiration, och möta kunden på ett professionellt sätt.
Heart, Core, Culture
Det viktigaste är att du är service-minded och proaktiv. I våra butiker ställer vi upp för varandra, vi hjälper varandra, håller ihop och har tilltro till varandra. Vi är också del av ett större team som hjälps åt tvärs över landet. Vi har alltid våra värdeord med oss som ledstjärnor - Heart, Core, Culture.
Din palett
Är du den
• som har erfarenhet från färgbranschen eller handel?
• som drivs av försäljning och har tidigare erfarenhet av sälj?
• som är bra på att kommunicera och samarbeta?
• som kan ta egna initiativ?
• som är resultatinriktad, ambitiös och drivs av att överträffa förväntningar?
• som har en hög energinivå och trivs i en hektisk vardag?
Vi erbjuder
• Ett av marknadens starkaste varumärken inom färg och tillbehör.
• Ett företag med fokus på miljö och hållbarhet genom strategiska mål.
• Många omväxlande arbetsuppgifter och en vardag där sällan en dag är den andra lik.
I dina arbetsuppgifter ingår att serva kunder med hög energinivå, att ta emot, packa upp och lägga beställningar på varor. Du bidrar med att komma med lösningar, att ge rådgivning och inspiration både internt till dina kollegor och till våra kunder. Du förväntas också lära dig om de verktyg vi har och genomföra andra förekommande arbetsuppgifter.
Deadline: Ansök så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval. Senast 18 jan
Arbetsplats: Flügger Jönköping
Sysselsättningsgrad: 10 % med möjlighet till extra under högsäsong
Varaktighet: Tillsvidare, sex månaders provanställning tillämpas
Flügger ser enbart på kombinationen av personliga och professionella kvalifikationer när vi bedömer en kandidats behörighet. Vi värdesätter mångfald hos människor, där alla har friheten att vara sig själva med lika möjligheter.
Om Flügger
Flügger Group är ett internationellt börsnoterat bolag med en omsättning på ca. 2,2 miljarder DKK och ca. 1700 anställda över gränserna. Vi är ett familjegrundat och familjelett företag, stort nog att göra skillnad, men ändå litet nog att behålla vår entreprenörsanda. Vårt team består av dedikerade och skickliga människor som verkligen engagerar sig och skapar en enastående expertis tillsammans. Så ansöker du
