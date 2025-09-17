Butikssäljare Fackbutik
Vi söker dig - engagerad säljare till vår fackbutik i Malmö
Vi söker en engagerad butikssäljare till Sveriges största lagershop för städrelaterade produkter! Med stort intresse av försäljning och kundrelationer kan du vara den rätte för att ingå i vårt team av säljare!
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett stimulerande och ansvarsfullt arbete i ett trevligt gäng som har kul när vi jobbar. Du ingår i vårt logistikteam som är vårt professionella ansikte utåt.
Vi är en komplett partner till våra kunder och vår styrka är att underlätta och effektivisera deras arbete genom att ge rätt råd gällande valet av produkter.
Vi har regelbundna internutbildningar för att hålla vår produktkunskap hög och aktuell.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• försäljning av företagets produkter i lagershopen - du ger rådgivning gällande produkter och metoder
• exponering av varor - du har blick för säljande butiksutformning
• ordermottagning via telefon och mail - vi satsar aktivt på en växande e-handel
Vad söker vi?
Vi söker Dig som har ett stort intresse av försäljning och vill ha ett stimulerande arbete med många kundkontakter där byggandet av relationer är en viktig del.
Ditt sätt är seriöst och engagerat och Du möter kunderna med glädje och entusiasm.
Du som söker skall ha minst gymnasieutbildning och gärna erfarenhet av försäljning (meriterande). Du är serviceinriktad, har stor datorvana och är snabb vid tangentbordet.
En god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt samt en vilja att utvecklas som medarbetare och i grupp är viktiga egenskaper hos dig.
Det är ett krav att Du talar flytande svenska och gärna andra språk.
Nordic Cleanware AB etablerades år 1986 och hjälper våra kunder med professionell lokalvårdsutrustning och hygienprodukter.
Som familjeägt företag värnar vi ytterst om kundens behov, oavsett om det gäller leveranssäkerhet och lagerhållning eller finansieringslösningar vid större inköp. Vi är certifierade enligt kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001, vilket innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med ständiga förbättringar i verksamheten till fördel för både våra kunder och personal.
Senast ansökningsdatum är 17 oktober 2025 och vi tillämpar löpande urval.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: jobb@cleanware.se
Detta är ett heltidsjobb.
