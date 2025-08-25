Butikssäljare, Butiksbiträde Lidingö
Vi söker dig som älskar butiksförsäljning!
Du skall gilla ett högt tempo, vara en handlingskraftig och positiv person som är ordningsam även om det är mycket att göra. Du gillar att jobba i team, men kan även driva försäljning själv och är inte främmande för att lägga in en extra växel när det behövs för att vi tillsammans skall nå våra mål.
Arbetet omfattar allt från kassaarbete, paketutlämning och Trissförsäljning till städning. Arbetstiderna kommer att variera och du är inte främmande för att jobba tidiga mornar som sena kvällar.
Vi tillhandahåller tjänster från tex. ATG, Svenska Spel, Bring, DHL, Schenker, UPS o SL.
Bifoga ditt CV samt personligt brev med din ansökan.
Tjänsten är på ca. 10 timmar i veckan och då den behöver tillsättas omgående sker intervjuer löpande och anställningen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OBS!
Ansökningar tas endast emot via mail, jobba@torsvikstobak.se
Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: jobba@torsvikstobak.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Torsviks Tobak & Spel
, https://torsvikstobak.se
Torsvikssvängen 6 (visa karta
)
181 34 LIDINGÖ Jobbnummer
9474079