Butikssäljare, Butiksbiträde Lidingö
Torsviks Tobak & Spel / Butikssäljarjobb / Lidingö
2026-01-05
Butikssäljare sökes
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad butikssäljare till vår butik.
Trivs du med kundkontakt, varierande arbetsuppgifter och ett högt arbetstempo? Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du är ordningsam, tar egna initiativ och bidrar till att skapa en trevlig butiksmiljö för både kunder och kollegor. Vid behov är du flexibel och kan lägga i en extra växel för att tillsammans nå uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Kassaarbete och kundservice
Paketutlämning
Försäljning av bland annat Triss och övriga spel
Daglig skötsel av butiken, inklusive städning
Arbetstiderna är varierande och kan omfatta både tidiga morgnar och sena kvällar.
Om arbetsplatsen
Vi erbjuder en omväxlande arbetsplats där vi dagligen möter många kunder. I butiken arbetar vi med tjänster från bland annat ATG, Svenska Spel, Bring, DHL, PostNord, Schenker, UPS och SL.
Tidsbegränsad anställning
Omfattning: cirka 10 timmar per vecka
Tillträde: omgående
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jobba@torsvikstobak.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Torsviks Tobak & Spel
, https://torsvikstobak.se
Torsvikssvängen 6 (visa karta
)
181 34 LIDINGÖ Jobbnummer
9669704