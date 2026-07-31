Motorsport intresserad ledsagare sökes i Lambohov
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad ledsagare till en kille med ett stort intresse för allt från motorsport och arkadspel till musik och populärkultur. Han vill komma ut mer i vardagen och söker dig som kan fungera som en stöttande hand och en "social nyckel" i mötet med andra. Som ledsagare blir din främsta uppgift att uppmuntra till aktivitet och hjälpa honom att navigera i det sociala samspelet.
Han trivs bra med fysisk aktivitet och spelar gärna padel eller racketball, går även på jiu-jitsu men uppskattar även lugnare utflykter till biblioteket eller Sci-fi-bokhandeln. Eftersom han ibland kan uppleva att stora folkmassor och miljöer med mycket folk blir övermäktiga, är det viktigt att du som ledsagare är lyhörd, lugn och trygg i att läsa av när situationen kräver mer utrymme.
Då det förekommer epilepsi kramper söker vi dig som är ansvarstagande och kapabel att agera lugnt och metodiskt om en sådan situation uppstår. Vi ser gärna att du delar något av hans intressen för motorsport, men viktigast är din personliga mognad och din förmåga att skapa en trygg och meningsfull fritid tillsammans med honom.
Tider: Arbetstiderna är följande är förhandlingsbara men önskan finns måndagar 18:00-19:30 samt onsdagar 19:30-21:00. Ibland vill kund spara tid till att åka iväg på större aktivitet på helgen, då ofta Rally eller Drifting eller liknande motorsport.
men övriga tider kan även förekomma utifrån diskussion kring kunds behov.
Om dig
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som brinner för att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du lyhörd, social samt gillar att hålla dig aktiv. En stor merit är att du kan agera ansvarsfullt och arbeta självständigt med en god pedagogisk förmåga.
Meriterande inga krav är om du har:
Erfarenhet av att stötta personer med diagnos.
Utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid, eller pågående studier till socionom, lärare eller psykolog.
B-körkort
Erfarenhet av epilepsi.
För anställning krävs att du har ett BankID och godkänner att använda detta i tjänsten samt att du uppvisar ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister, det beställer du här. Registret du ska beställa heter "Arbete med barn med funktionsnedsättningar", då vi använder detta för alla våra anställningar.
Omfattning: Bisyssla på cirka 9% av heltid. 16 timmar i månaden.
Tjänster: 1 tjänster.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Genomgång av ansökan sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan. Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156731-2126069". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
10017499