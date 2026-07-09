Butikssäljare
Dahlsjö Livs AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-07-09
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Deltidstjänst
Vi är ett team på 18 personer som söker efter en ny medarbetare som tycker om att jobba med kunden i fokus och trivs med att ha många bollar i luften. Jobbet består av varierande livsmedelsbutiksarbete. Butikens öppettider är 7-22 alla dagar vilket innebär att du ska kunna jobba från 06 fram till 22. Inom ICA finns det många möjligheter att utvecklas och vi söker dig som inte är rädd för förändringar.
Tjänsten är på 20 timmar/vecka
Du tycker om att jobba i ett varierande och högt tempo där man kan ha många bollar i luften. Du föregår med gott exempel och tycker om att jobba nära dina medarbetare och kunder. Det är enkelt att samarbeta med dig då du är van med att snabbt kunna flytta fokus mellan olika arbetsuppgifter och uppskattar utmaningen att aldrig riktigt veta hur dagen kommer att bli.
Meriterande kvalifikationer:
Tidigare arbete inom Livsmedelsbutiker
Kunskap inom ICAs system
Erfarenhet av serviceyrken
Vi kan erbjuda dig:
Ett vikariat med möjlighet till extra timmar
En arbetsplats att utvecklas på
Underbara kollegor och bra stämning
Avtalsenlig lön.
Ansökan och frågor görs endast på Jobb.amiralsgatan.malmo@nara.ica.se
Tillträde är enligt överenskommelse så intervjuer kommer att ske löpande.
Vi ser fram emot att få din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: Jobb.amiralsgatan.malmo@nara.ica.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dahlsjö Livs AB
(org.nr 559041-0790)
Amiralsgatan 96 (visa karta
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214 37 MALMÖ Arbetsplats
ICA Nära Jobbnummer
9997697