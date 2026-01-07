Butikssäljare 10% - Chilli Västerås

Home Furnishing Nordic AB / Butikssäljarjobb / Västerås
2026-01-07


Visa alla butikssäljarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Home Furnishing Nordic AB i Västerås, Uppsala, Upplands-Bro, Järfälla, Örebro eller i hela Sverige

Vill du vara en del av ett team där service, försäljning och god stämning går hand i hand? På Chilli brinner vi för att skapa inspirerande butiksupplevelser och att alltid överträffa kundernas förväntningar. Hos oss betyder det inte bara att sälja, utan att möta varje kund med respekt, samarbete med kollegorna för att nå gemensamma mål och alltid ta ansvar för den bästa möjliga upplevelsen.
Nu söker vi två stycken engagerad butikssäljare på 10% till vår nya butik i Västerås - en roll där din personlighet och ditt driv gör skillnaden.
Om rollenSom butikssäljare hos oss är din främsta uppgift att skapa nöjda kunder och bidra till butikens försäljningsmål. Du är en person som brinner för kundmötet, där du också förstår vikten av att lyssna in och förstå kundens behov.
Du är både en relationsskapare och en resultatorienterad säljare - charmig nog att vinna kundens förtroende på några minuter, empatisk nog att förstå deras önskemål, och målmedveten nog att vilja slå gårdagens försäljningssiffror.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Aktiv försäljning och rådgivning i butik

Säkerställa en välkomnande, välordnad och inspirerande butiksmiljö

Hantera kassaarbete och betalningar

Ta emot, packa upp och prismärka varor

Montera och exponera produkter för bästa säljresultat

Delta i inventeringar och följa rutiner för lager och drift

Vi söker dig som:

Kommunicerar tydligt och engagerande - både med kunder och kollegor

Är empatisk och förstår kundernas behov på djupet

Har en naturlig charm och skapar förtroende snabbt

Tar ansvar och är noggrann i allt från kundservice till kassahantering

Är disciplinerad och följer uppgifter och rutiner strukturerat

Är inkluderande och bidrar till positiv laganda

Ständigt vill förbättra dig själv och dina försäljningstekniker men också butiken

Tar initiativ och är proaktiv i försäljningsarbetet

Är målinriktad och motiveras av att nå och överträffa försäljningsmål

Har en tävlingsinstinkt och trivs i en miljö där prestation uppmärksammas

Erfarenhet av försäljning är meriterande, gärna från detaljhandel, men inget krav. Du behöver ha fyllt 18 år och ha avslutad gymnasieutbildning.
Vi erbjuderHos oss får du en operativ roll med mycket kundkontakt och fokus på att skapa försäljning. Du blir en del av ett engagerat team som inspirerar varandra, utvecklas tillsammans och arbetar mot både individuella och gemensamma mål. Vi ger dig utrymme att växa, påverka och bidra till butikens framgång.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Om tjänsten
Anställningsform Tillsvidare

Tillträde i början av februari

Arbetstid förlagd vardagar, kväller och helger

Lön: Timlön 101,48 - 170,75 kr/timme enligt Detaljhandelns kollektivavtal (Handels/Svensk Handel), beroende på ålder och erfarenhet. OB-ersättning tillkommer enligt avtal.

Låter det här som du? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Om ossChilli är en del av Home Furnishing Nordic AB, en av norra Europas största aktörer inom möbler och inredning, med både e-handel och fysiska butiker. Vi är ett företag med hög prestationsnivå, starkt driv och höga ambitioner. Här får du möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor och bidra till att skapa inspirerande hem för våra kunder.Våra värderingar - respekt, lagarbete, prestigelöshet, ansvar och kunden i centrum - genomsyrar allt vi gör och är en viktig del av varför vi lyckas tillsammans.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6970640-1775934".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Home Furnishing Nordic AB (org.nr 556780-9685), https://homefurnishingnordic.teamtailor.com
Hallsta Gårdsgata 11 (visa karta)
721 38  VÄSTERÅS

Jobbnummer
9671833

Prenumerera på jobb från Home Furnishing Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Home Furnishing Nordic AB: