Butikspersonal vår, sommar & extra!
2026-03-11
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Ett uppskattat inslag hos oss på Stavsjö Krog & Kafé är vår inredningsbutik Hemma i Stavsjö och nu behöver vi anställa en butikspersonal som jobbar heltid under sommaren som semestervikarie (samt extra under vår och höst).
Vi söker dig som har många års erfarenhet i yrkeslivet och som har jobbat inom restaurang och / eller butik tidigare. Förutom butiksuppgifter kommer din roll vara att ta emot alla våra gäster på ett proffsigt och välkomnande sätt och kunna svara på många kluriga frågor från kunder i butiken. Samt vara en stöttande person för de yngre som jobbar hos oss.
Du kommer i huvudsak att jobba i butiken men det är viktigt att du lär dig rutiner i restaurangen så att du även kan vara behjälplig där. Hos oss är det viktig att vi alla kan hjälpas åt vid behov. I tjänsten ingår mycket jobb vid datorn. Du behöver därför ha förhållandevis stor datavana.
I tjänsten ingår att du jobbar varannan helg och arbetstiderna kan variera mellan följande, dock mest kvällar:
8.00-15.00
12.30-20.30
10.00-20.00
Vi finns vid E4:an mellan Nyköping och Norrköping. Du tar dig hit med bil (ca 15 minuter från Norrköping och 25 minuter från Nyköping).
Observera att körkort och bil är ett krav då du annars inte kan ta dig till arbetsplatsen pga få bussturer till stavsjö.
Vi behandlar ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Läs mer om oss på vår hemsidawww.stavsjokrog.se
www.hemmaistavsjo.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: ansokan@stavsjokrog.se
