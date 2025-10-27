Butiksmedarbetare tll Luleå
2025-10-27
Har du en lekfull och nyfiken inställning till saker och ting? Har du nära till skratt och trivs i en miljö med högt tempo?
Då kanske du är precis den person vi söker!
Vi söker en ny medarbetare som är intresserad av att jobba både dagtid, kvällar och helger.
Om arbetsuppgifterna:
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bemanna kassan, kundservice samt fylla på varor i butiken. Du blir en del av ett team som stöttar varandra och tillsammans skapar vi den bästa upplevelsen för våra kunder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av butiksarbete sedan tidigare.
Om dig:
Du trivs med ett fartfyllt arbete och det faller sig naturligt för dig att hjälpa både kunder och dina kollegor. Du är ansvarstagande och noggrann. Har du dessutom en positiv inställning och bidrar till en god stämning- då är vi troligen en bra match!
Intresserad?
I din ansökan har du möjlighet att spela in en videohälsning till oss, ta chansen!
Vi anställer löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Normal Sweden AB
(org.nr 559118-9617)
Storgatan 36 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Smedjan Galleria Jobbnummer
9575202