Butiksmedarbetare till First Camp
First Camp Sverige AB / Butikssäljarjobb / Skara Visa alla butikssäljarjobb i Skara
2025-12-11
Vill du bidra till att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster på deras semester? Som Butiksmedarbetare på First Camp får du en central roll i att skapa den varma atmosfär och smidiga service som våra gäster minns och uppskattar. Du är ofta deras första möte med oss - och en nyckelperson som gör deras vistelse både välkomnande och trivsam.
Vilka är First Camp?
Vårt mål är klart - att bli världens ledande campingkedja! För att nå dit behöver vi engagerade Butiksmedarbetare som sprider glädje och får både gäster och kollegor att känna sig hemma. Kanske är du den vi letar efter?
Vad innebär rollen?
Som Butiksmedarbetare är du vårt ansikte utåt och spelar en viktig roll i att säkerställa att gästerna har en smidig och trevlig vistelse. Du ger service till gästerna genom att driva försäljningen i vår butik.
Även om dina främsta uppgifter ligger i butiken, ser vi gärna att du är flexibel och kan stötta andra områden vid behov. Hos oss arbetar vi alltid utifrån gästernas behov och hittar gemensamma lösningar på de utmaningar som kan uppstå.
Vem söker vi?
Vi tror att du har tidigare erfarenhet av kundservice, gärna inom butik, försäljning eller liknande. En relevant utbildning är meriterande men inget krav.
Du är strukturerad, har ett öga för detaljer och möter varje gäst med värme, även under perioder med högt tempo. Med en positiv och hjälpsam inställning är du den som alltid bjuder på dig själv och ser till teamets bästa. Vi ser gärna att du har humor och en lättsam attityd som bidrar till en trivsam arbetsmiljö.
För att kunna möta våra gäster på bästa sätt behöver du behärska både svenska och engelska utan svårigheter, vilket är viktigt för att säkerställa tydlig och smidig kommunikation med både svenska och internationella gäster.
Vad Erbjuder Vi?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.Publiceringsdatum2025-12-11Anställningsvillkor
Så ansöker du
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil. För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare First Camp Sverige AB
(org.nr 556618-9873), https://firstcamp.se/ Arbetsplats
First Camp Kontakt
Viktoria Timbäck viktoria.timback@firstcamp.se Jobbnummer
9638585