Butiksmedarbetare till Entré Butiken
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande butiksmedarbetare till vårt team på Entré Butik.
Som butiksmedarbetare har du en central roll i att säkerställa att våra kunder får en positiv upplevelse i butiken. Du ansvarar för att butiken alltid är välfylld, ren och trivsam, samt att kunderna får den bästa möjliga servicen.
I rollen ingår även att arbeta aktivt med försäljning och kundbemötande, samt att tillsammans med dina kollegor bidra till att butiken håller högsta kvalitet och standard.Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från servicebranschen, gärna inom detaljhandel eller livsmedel, men det är inget krav.
Du har goda kunskaper i svenska,
Du är flexibel, noggrann och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Arbetstider
Tjänsten innebär varierande arbetstider, vilket kan inkludera tidiga morgnar, dagtid, kvällar samt helger.Så ansöker du
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Vid intresse ber vi dig skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: entre1hollviken@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johan i Höllviken
Ängdalavägrn 34 (visa karta
)
236 34 HÖLLVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Entre Butiken Jobbnummer
9556294