Biltema erbjuder idag ett brett sortiment för hela familjen inom områdena Bil/MC, Båt, Fritid, Hem, Kontor/teknik, Bygg, Bilvård och Verktyg. Totalt marknadsför Biltema mer än 19 000 artiklar. Vår vision är att underlätta ekonomiskt för människor att ha bil, båt, bostad, verktyg samt fritidsartiklar av hög kvalitet och därigenom skapa en rikare fritid för alla. Biltema har idag totalt 168 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland varav 63 varuhus finns i Sverige. Biltema är ett starkt varumärke i en spännande expansion, som de närmsta åren kommer öppna ett 50-tal nya varuhus i Norden. Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som Butiksmedarbetare på Biltema är du en viktig del av kundernas upplevelse i varuhuset. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att kunderna får bästa tänkbara service. Din arbetsdag är varierande och består av flera olika moment. Du kommer att arbeta i ett högt tempo för att säkerställa att alla hyllor är inbjudanade och välfyllda. Du kommer även att möta våra kunder i kassan där du ger dem bästa möjliga service.
Om Dig
Kundens tid är värdefull och som medarbetare hos Biltema måste du kunna läsa av kundens behov. Vi söker därför dig som är en utpräglad servicemänniska och har kunden i fokus. Du gillar ett högt arbetstempo där du ständigt ställs inför nya utmaningar. Som person tycker du om att ta tag i saker, ser vad som behöver göras och vill ha ordning och reda runt omkring dig. Det kommer läggas stor vikt vid personlig lämplighet då du bland annat måste vara kommunikativ både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från detaljhandeln och då gärna inom kundservice, varuplock och kassa. För att snabbt komma in i rollen ser vi gärna ett brinnande intresse för vårt sortiment och produktområden.
Givetvis delar du Biltemas värderingar Enkelhet , Sparsamhet , Handlingskraft , Ordning och Reda samt Flexibilitet .
Sista dag att ansöka är 2025.10.05
Arbetsplats/placering: Biltema Skövde
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 mån provanställning)
Sysselsättningsgrad: Deltid, 25 timmar/veckan
Lön: Enligt avtal
Arbetstider: Varierarande inklusive kvällar och helger
Frågor kring tjänsten: Varuhuschef, Jörgen Jansson, manager.skovde@biltema.com
För att säkerställa hög kvalitet på vår rekryteringsprocess genomför vi referenstagning, kreditupplysning och bakgrundskontroller.
Observera att vi inte tar emot ansökan via post eller e-post. Välkommen att ladda upp ditt CV samt Personliga brev på Biltemas hemsida. Urval kommer att ske löpande och anställning kan därför ske innan annonsens eventuella slutdatum. Vänta därför inte för länge med att registrera din ansökan.
