Butikskonsulent Örebro
Hultén Försäljning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-02-16
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hultén Försäljning AB i Örebro
, Köping
, Finspång
, Västerås
, Linköping
eller i hela Sverige
Hultén Försäljning AB erbjuder helhetslösningar med tydliga, starka varumärken. Utöver vårt sortiment av förpackad konfektyr har vi har ett brett lösviktssortiment av både godis och naturgodis där vi samarbetar med ett 50-tal olika leverantörer, svenska såväl som utländska. Våra goda leverantörsrelationer ger oss tillgång till tusentals olika artiklar, många helt unika. Vi marknadsför vårt lösviktsgodis under konceptet "Candy Collection" och vårt naturgodis under konceptet "Snacks Collection". Våra koncept ska vara välskötta, levande och säljande. Våra kunder ska känna sig nöjda, trygga och förväntansfulla.
Vi söker en Semester vikarie till sommaren på ca 35 tim/vecka. Det finns möjlighet att börja jobba extra redan nu till påsk vid kampanjer. Körkort och bil är ett krav.
Som butikskonsulent hos oss på Hultén är du en viktig resurs ute i butik. Vi söker dig som är självgående och positiv person med god känsla för service. Du är utåtriktad, social och har lätt för att prata med personer i din omgivning. Vi värdesätter att du arbetar effektivt och är flexibel . Dina främsta arbetsuppgifter blir att sköta om påfyllnad och orderläggning på våra lösviktsavdelningar med konfektyr i livsmedelsbutiker..
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av butiksarbete, vi erbjuder internutbildning för våra medarbetare.
Bil och körkort är ett krav
Tjänsten ska tillsättas så fort vi hittar rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: linda.b@hfsg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örebro". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hultén Försäljning AB
(org.nr 556496-8989)
703 74 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hulten försäljning Jobbnummer
9744981