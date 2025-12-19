Butikskommunikatör / Visual Merchandiser 80%
MIO AB / Grafiska jobb / Nacka Visa alla grafiska jobb i Nacka
2025-12-19
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MIO AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlstad
, Ludvika
, Mariestad
eller i hela Sverige
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Brinner du för att skapa miljöer som inspirerar och säljer? Har du ett öga för detaljer, färg och form - och älskar att kombinera kreativitet med affärsmässighet? Då är du den vi söker!
Hos Mio är kundupplevelsen alltid i fokus.
Som Butikskommunikatör blir du en nyckelperson i att säkerställa att våra butiker är säljklara, inspirerande och följer Mio's koncept. Du arbetar både strategiskt och praktiskt med att skapa miljöer som gör det enkelt för våra kunder att fatta köpbeslut och få en upplevelse utöver det vanliga.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Din främsta uppgiften som medarbetare på Mio är att ge våra kunder ett bemötande i världsklass och göra deras besök i våra butiker till en upplevelse över förväntan.
I rollen som Butikskommunikatör ansvarar du för:
- Att planera, bygga upp och underhålla kundvarvet enligt Mio's koncept och visuella riktlinjer.
- Skapa inspirerande exponeringar och kampanjlösningar som driver försäljning.
- Säkerställa att priskommunikation och säljmaterial är korrekt och uppdaterat.
- Samarbeta med butikschef, teamledare och regional Visual Merchandiser för att utveckla butikens visuella uttryck.
- Bidra med feedback och idéer för att förbättra konceptet baserat på kundinsikter och försäljningsdata.
Det är en fysiskt krävande roll som omfattar flytt av möbler, riktning av spotlights, hängning av lampor och styling.
Arbetstid kan förläggas på både kvällar och helger.
Kompetenser:
Vi söker dig som har
- Kreativitet och stark känsla för färg, form och trender.
- Affärsmässighet och förmåga att koppla estetik till försäljningsmål.
- Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och i högt tempo.
- Fysisk kapacitet - rollen innebär styling, montering och tunga lyft.
- God samarbetsförmåga och kommunikationsstil.
- Flexibilitet att arbeta kvällar och helger vid behov.
Erfarenhet är meriterande, men vi lägger större vikt vid din lämplighet och kreativa ådra. Vi söker en talang som brinner för att skapa inspirerande miljöer och som har förmågan att omsätta idéer till säljande lösningar - oavsett om du har lång erfarenhet eller är i början av din karriär.
Rekrytering:
Urval sker löpande, tillträde enligt överenskommelse. Arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll appliceras på slutkandidater.
I denna rekrytering tillämpar vi arbetsprov i butik.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Ersättning
Lön enligt Handels kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/317". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mio AB
(org.nr 556084-0190) Arbetsplats
Mio Nacka Jobbnummer
9658044