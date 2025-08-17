Butiksjobb i Storlien
Lågpris Kiosken I Storlien AB / Butikssäljarjobb / Åre Visa alla butikssäljarjobb i Åre
2025-08-17
Publiceringsdatum2025-08-17Om företaget
Vi är en liten butikskedja med tre butiker i Storlien. En tobaksbutik, en renodlad vapebutik och en godisbutik. Fokus ligger på gränshandeln mot Norge som utgör den absoluta majoriteten av våra kunder.
Om Storlien:
Området erbjuder mycket goda möjligheter för vandring, xc cykling, fiske, skidåkning mm och det är en fördel om man tycker om friluftslivet när man bor här.
Om dig:
Vi söker dig som kan jobba självständigt och engagerat i dina dagliga uppgifter. En god arbetsmoral är högt värderat.
Du ska ha lätt för att ta eget initiativ och att se vad som behöver göras i butiken.
Du ska ha ett öga för detaljer eftersom arbete i butik kräver att man är noggrann och ordningsam.
God fysik krävs pga mycket fysiskt arbete. (Alla anställda har gratis tillgång till stort gym!)
Tidigare erfarenhet av butiksarbete är meriterande, men inget krav. Vi lär dig allt du behöver kunna. Vi lägger mer vikt på personlighet än tidigare kunskaper.
Flytande svenska krävs för att upprätthålla bra kundservice.Om tjänsten
Vi söker 2st heltidstjänster med start omgående.
Vanliga butiksuppgifter såsom kassatjänst, uppackning, sortering, kundservice, hålla snyggt och prydligt mm.
Den engagerade kan dessutom vara med och styra sortimentet/göra beställningar.
Anställningsformen är särskild visstidsanställning och gäller 3-6 månader framåt, med möjlighet till förlängning.
Tjänsten tillsätts löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi erbjuder personalboende i form utav eget rum och toalett/dusch med tillgång till kök och allrum för en 4500kr/månad. Personalmat (lunch och middag från buffé) ingår också i den kostnaden.
Tillgång till stort personalgym.
Hoppas att du tycker detta låter intressant och vill bli en del i vårt gränshandels-team!
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jm.superpris@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lågpris Kiosken i Storlien AB
(org.nr 556650-8767)
Vintergatan (visa karta
)
837 99 STORLIEN Jobbnummer
9461617