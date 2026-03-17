Butiksextra till MQ Strömstad
2026-03-17
Vi söker nu butikssäljare som vill arbeta extra som butikssäljare i vår bemanningspool för MQ i Strömstad under sommarperioden. Som Polare är du anställd som konsult hos oss på Retail Staffing och du arbetar på uppdrag för våra kunders butiker. Du jobbar i en av butikskedjorna och ambulerar mellan kedjans olika butiker vid behov. Du bokar dig själv snabbt och enkelt via vår app på de arbetspass som passar dig och ditt schema. Det är meriterande om du även kan arbeta i Uddevalla eller Göteborgsområdet.
Som säljare är du är utåtriktad och arbetar aktivt med kundmöten samt finns tillgänglig för olika kunders specifika behov. Du tar personligt ansvar och arbetar i team med dina kollegor i butiken för att nå era uppsatta mål.
Erfarenhet/kvalifikationer:
Det är ett krav att du har en annan huvudsaklig sysselsättning i minst ett år framöver. Detta i form av studier på minst 50%, deltidsjobb på minst 50% (behovs- eller timanställning räknas inte), alternativt är egen företagare med aktiv f-skatt
Du har tidigare arbetat som butikssäljare med personlig försäljning inom detaljhandeln
Det är ett krav att du kan arbeta minst 2 pass på vardagar dagtid per vecka, utöver detta finns även möjlighet att jobba helg- och kväll
Du kan arbeta oregelbundna tider och kan hoppa in med kort varsel
Du har en fullgjord gymnasieutbildning
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska
Du är en driven person som motiveras av försäljning och brinner för kundmötet
Du tycker det är utvecklande att arbeta på olika butiker och träffa nya kollegor
Du tar egna initiativ- och är ansvarstagande
Du är en lagspelare som trivs bra i nära samarbete med dina kollegor
Du är flexibel och trivs med att arbeta i högt tempo
Vi erbjuder:
Ett utvecklande extrajobb med möjlighet att arbeta i flera olika butiker inom samma butikskedja
Flexibla arbetstider, då vi arbetar med en app där du själv bokar in dig på pass Så ansöker du
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Pga GDPR kan vi endast ta emot ansökningar via denna annons eller via vår hemsida retailstaffing.se. Ansökningar skickade via mail registreras inte.
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar och anställer löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi samarbetar med flera butikskedjor inom rekrytering och bemanning av butikssäljare och har idag pooler på olika orter i Sverige.
Vi erbjuder våra kandidater att arbeta i världens bästa bransch som uthyrd via vår butikspool.
Retail Staffing Sverige AB är medlem i kompetensföretagen Almega och följer alla gällande kollektivavtal.
Retail Staffing - "We love retail"
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219)
452 92 STRÖMSTAD Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundtjänst Kontakt
Felicia Jonsson felicia.jonsson@retailstaffing.se 0708645800 Jobbnummer
9802554