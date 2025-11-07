Butikschef Willys Vänersborg
2025-11-07
Tjänsten avser: Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning tillämpas
Tillträde: 2026-01-01 eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Du kommer att variera mellan att arbeta tidig morgon, dagtid, kvällar och helger
Krav: Gymnasial utbildning, B-körkort, goda kunskaper i svenska (tal och skrift). Vi välkomnar sökande i alla åldrar. Du behöver ha tidigare erfarenhet från ledarroller, gärna inom detaljhandeln.
Som butikschef på Willys har du en viktig nyckelroll i företaget. Du är ytterst ansvarig för butikens och butikslagets utveckling, och för att erbjuda våra kunder bra och hållbar mat till riktigt bra priser. Vill du arbeta för ett av branschens mest framgångsrika koncept, i ett företag där det finns väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas i din ledarroll? Då tycker vi att du ska läsa vidare!
Här kommer lite mer om tjänsten:
Du driver ledningsgruppsarbetet i butik och ansvarar för en ledningsgrupp bestående av dina teamchefer, som i sin tur leder och utvecklar sina respektive team.
Det här är både ett strategiskt och ett operativt jobb. Lika självklart som du ansvarar för butikens försäljning, lönsamhet och affärsplan, är du också närvarande och deltar i det dagliga arbetet i butik - du kan räkna med att få många steg på stegräknaren!
Du leder, motiverar och utvecklar ditt team och bidrar till att medarbetarna utvecklas och presterar utifrån sin fulla potential.
Du är en förebild i arbetet för att välkomna alla våra kunder och möta dem med kunskap, fingertoppskänsla och ett stort leende.
