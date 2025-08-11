Butikschef vikariat, Stadium Outlet Torp
Vill du leda ett team med engagerade kollegor, fyllt med energi? Ser du dig själv som driven, prestigelös och flexibel? Toppen, då kanske du är vår nästa lagledare. Vi söker en butikschef till vårt lag.
Stadium Outlet vill göra sport och sportmode tillgängligt för alla. För att lyckas med vårt uppdrag måste alla våra medarbetare har roligt på jobbet och drivas av samma sak som oss: att aktivera världen - vad är din drivkraft? Läs mer om våra drivkrafter på vår karriärsida.
Vad innebär det att vara butikschef?
Våra kunder ska känna sig välkomna hos oss, de ska bli inbjudna till en kundupplevelse i hela butiken. En upplevelse som kännetecknas av service i världsklass. Som butikschef skapar du förutsättningar för alla i teamet ska kunna möta kunderna med energi och glädje samtidigt som de ser att butiken är välfylld och attraktiv. Vi arbetar som ett lag där du också är en del av den dagliga driften. Genom att sätta upp mål för butiken, följa upp dem och sätta in åtgärder vid behov så når ni tillsammans önskade resultat. Ännu en viktig del av en lagledares arbete är att skapa en god och säker arbetsmiljö. Det skapar möjligheter för att teamet, på ett hållbart sätt, ska utvecklas och lyckas i sitt uppdrag.
Vem är du?
Vi tror att du delar vårt sätt att tänka och våra övertygelser när det kommer till att se möjligheter i alla utmaningar. Du har god erfarenhet från att ha jobbat inom retail, gärna i en ledande roll. Du har också goda kunskaper i svenska och engelska språket och god datavana. Genom god samarbetsförmåga, lyhördhet, lösningsfokus och energi bidrar du till butikens och hela företagets framgång.
Vad erbjuder vi dig?
Läs mer om vårt lag på vår Karriärsida, på Instagram WorkatStadium eller på Linkedin.
Klicka på länken här för att komma till våra poddavsnitt och på 15 min få en inblick i hur det är att jobba på Stadium.
Varaktighet/arbetstid Tjänsten är på 100% och avser perioden från september 2025 till augusti 2026. ****
Ansökan Som en del i rekryteringsprocessen kommer du att få en inbjudan till din e-mail till att besvara ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Det tar ca 30 minuter att besvara testen. Vi kommunicerar mestadels genom mail så se till att hålla koll på din inkorg, håll även koll på skräpposten för säkerhets skull.
Eftersom vi alltid vill göra saker så enkelt som möjligt är det inte säkert att vi väntar till sista ansökningsdag innan vi går vidare i rekryteringsprocessen. Så vänta inte, sök redan nu.
Innan beslut om anställning fattas genomförs en bakgrundskontroll. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen med din ansökan. Come join the movement!
Tycker du också att livet är roligare när det rör på sig?
Hos oss på Stadium jobbar lagspelare som brinner för försäljning, sport och sportmode. Energi, mod och laganda är några av de grundstenar som gjort att det lilla familjeföretaget från Norrköping blivit en av Nordens största sportkedjor. Men vi stannar inte där. Genom innovation och enkelhet fortsätter vi att utvecklas med nya koncept, fler produkter och varumärken på marknaden. Tävlingsandan och passionen genomsyrar allt vi gör och vår mission är att inspirera och ge fler människor möjlighet till ett aktivt liv.
