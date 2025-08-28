Butikschef till Norrköping Domino
2025-08-28
Indiska är ett svenskt livsstilsföretag etablerat 1901. Förutom våra fantastiska butiker i Sverige och Finland kan du också hälsa på oss på indiska.com.
Indiska erbjuder mode, inredning och accessoarer i modern skandinavisk design med internationella inslag - ett brett sortiment med allt från bekväma baskläder, exklusivt möblemang och färgstarka trendplagg. Indiska strävar efter hållbarhet på alla nivåer samt att erbjuda våra kunder produkter som är enkla att använda och älska, till ett bra pris.
Indiska är mitt uppe i en intensiv förändringsresa där vi ska ta vårt kunderbjudande och varumärke till nästa nivå. Som medarbetare ställer det höga krav på flexibilitet, entreprenörskap och stort driv. Är du mode- och inredningsintresserad och brinner för att göra skillnad kommer du att passa in hos oss. Vi hoppas att du vill vara med på resan!
Till vår butik i Norrköping Domino söker vi nu en driven och inspirerande Butikschef! Rollen är en heltidsanställning med start i början på november. Älskar du försäljning, ledarskap och genuina kundmöten? Har du förmågan att skapa både goda relationer och fina resultat? Då kan det vara dig vi söker!
Om rollen
Som butikschef hos Indiska är du den som visar vägen, både på butiksgolvet och i teamet. Du har det övergripande ansvaret för att butiken når sina mål och att både kunder och medarbetare får en riktigt bra upplevelse varje dag.
Du leder med närvaro, energi och tydlig riktning med kundens upplevelse, teamets trivsel och butikens resultat i fokus.
I din roll ingår att:
Driva butiken mot försäljningsmål och KPI:er
Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet, både strategiskt och operativt
Säkerställa ett inspirerande visuellt uttryck och en välkomnande butiksmiljö
Planera och följa upp budget, schema och personal
Rekrytera, utveckla och motivera medarbetare
Arbeta aktivt med arbetsmiljö, trivsel och kultur i butiken
Om dig
Vi tror att du är en tydlig, lyhörd och prestigelös ledare som får saker att hända. Du tar ansvar, har ett högt engagemang och gillar förändring. Samtidigt är du en person som får andra att växa.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av att leda team inom detaljhandel sedan tidigare, gärna inom mode eller inredning
Drivs av försäljning och att skapa riktigt bra kundupplevelser
Är trygg i att fatta beslut, prioritera och organisera
Har ett coachande förhållningssätt samtidigt som du kan peka ut riktningen
Har förståelse för både sälj, estetik och butikens kommersiella uttryck
Är handlingskraftig, lösningsorienterad och gillar ett högt tempo
Vad du får hos oss
Indiska är ett företag i förändring, här får du vara med på en spännande resa där vi tillsammans utvecklar både varumärket och oss själva. Du blir en viktig del av ett företag som kombinerar skandinavisk design med internationell inspiration, och som strävar efter att skapa glädje, värme och inspiration för våra kunder, och för våra team.
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag, vi utför intervjuer löpande och rollen kan bli tillsatt före sista ansökningsdag! Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Detta är ett heltidsjobb.
Indiska 1901 AB (org.nr 559395-2673), https://indiska.com/se
Indiska Jobbnummer
9480825