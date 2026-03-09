Butikschef Playoteket Jönköping
2026-03-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Nu tar Playoteket nästa steg i vår expansion och etablerar oss i Jönköping. Vi söker en butikschef med stark affärsfokus som vill bygga upp och utveckla en specialistbutik där försäljning, kunskap och kundupplevelse står i centrum. Playoteket är en modern specialistbutik inom brädspel, kortspel och figurspel. Sedan 2004 har vi byggt en verksamhet i Malmö och Lund med tydligt koncept, hög servicenivå och stark lokal förankring. Nu tar vi vår erfarenhet vidare till en ny marknad.
Om rollen
Som butikschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av butiken i Jönköping. Rollen är både operativ och strategisk - du arbetar aktivt i butiken varje dag samtidigt som du driver utveckling, förbättrar arbetssätt och säkerställer att verksamheten når sina mål. Du har ett tydligt lokalt ansvar och är trygg i att fatta beslut och prioritera i det dagliga arbetet. Samtidigt samarbetar du nära med huvudkontoret och driver butiken i linje med Playotekets gemensamma koncept, struktur och mål.
Ansvarsområden
• Säkerställa professionell och effektiv daglig drift
• Driva försäljning och arbeta aktivt med kundrådgivning
• Personalansvar, schemaläggning och teamutveckling
• Lagerkontroll och uppföljning av lagersaldo
• Exponering och optimering av butikens visuella uttryck
• Följa försäljningsresultat och vidta åtgärder för ökad lönsamhet
• Identifiera lokala möjligheter och utveckla butiken inom ramen för vårt koncept
• Säkerställa struktur, ordning och tydliga rutiner
Vi söker dig som
• Har minst två års erfarenhet som butikschef, alternativt minst två års butikserfarenhet i kombination med dokumenterad ledarerfarenhet
• Har erfarenhet av budgetansvar, försäljningsuppföljning och analys av nyckeltal
• Är affärsdriven och har god förståelse för marginaler, lagerstyrning och lönsamhet
• Har starka ledaregenskaper och förmåga att utveckla, engagera och coacha medarbetare
• Är strukturerad, självgående och trygg i att fatta beslut
• Trivs i en operativ roll där du leder genom närvaro
• Har god svenska och engelska i tal och skrift
• Har god datavana och är bekväm med kassasystem och digitala verktyg
Spelintresse är meriterande, men stark retailbakgrund är viktigare.
Övrig information
Omfattning: Tillsvidareanställning på heltid
Lön: Enligt överenskommelse (fast månadslön)
Arbetsplats: Östra Storgatan 11, 553 21 Jönköping
Arbetsgivare: Playoteket AB
Postadress: Djäknegatan 2A, 211 35 Malmö
Ansökan skickas till: jobb@playoteket.com
Har du frågor om tjänsten kontaktar du ulf.magnusson@playoteket.com
Välkommen med din ansökan snarast, men senast den 31 mars.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@playoteket.com
Detta är ett heltidsjobb.
Östra Storgatan 11
553 21 JÖNKÖPING
Playoteket
