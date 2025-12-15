Butikschef och helgpersonal

AB Pontus Ericsson / Butikssäljarjobb / Östersund
2025-12-15


Pontus Ericsson söker nu nya medarbetare till sin butik.
Butikschef: Vi söker dig som är rätt person att leda utvecklingen och satsningen på vår butik. Du ska ha stort intresse för inrening, starkt driv och engagemang för våra produkter och tjänster. Erfarenhet från butiksarbete är ett krav, du behöver dock inte ha jobbat som butikschef tidigare.
Extrapersonal: vi söker dig som vill jobba helger och ibland vardagar. Du ska ha stort intresse för inredning och intresserad av att lära dig allt om våra produkter och tjänster. Erfarenhet från butik är inte ett krav men en merit.
Båda tjänsterna innebär mycket ansvar och frihet. Dina visioner jobbar vi tillsammans för att förverkliga.
VI ser fram emot att ta del av din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: mari@pontusericsson.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Pontus Ericsson (org.nr 556113-1169)
Kyrkgatan 58 (visa karta)
831 34  ÖSTERSUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ericsson, AB Pontus

Jobbnummer
9643818

