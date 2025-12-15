Butikschef och helgpersonal
2025-12-15
Pontus Ericsson söker nu nya medarbetare till sin butik.
Butikschef: Vi söker dig som är rätt person att leda utvecklingen och satsningen på vår butik. Du ska ha stort intresse för inrening, starkt driv och engagemang för våra produkter och tjänster. Erfarenhet från butiksarbete är ett krav, du behöver dock inte ha jobbat som butikschef tidigare.
Extrapersonal: vi söker dig som vill jobba helger och ibland vardagar. Du ska ha stort intresse för inredning och intresserad av att lära dig allt om våra produkter och tjänster. Erfarenhet från butik är inte ett krav men en merit.
Båda tjänsterna innebär mycket ansvar och frihet. Dina visioner jobbar vi tillsammans för att förverkliga.
VI ser fram emot att ta del av din ansökan!
