Butikschef Gina Tricot, Götgatsbacken
Gina Tricot AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-08-28
ARBETA PÅ GINA TRICOT
Nu söker vi en erfaren och passionerad person för rollen som butikschef till vår nya butik på Götgatsbacken i Sthlm som vi öppnar i början av december 2025. Om du brinner för försäljning, har en stark ledarskapsförmåga och älskar att arbeta i modebranschen så kan du vara den perfekta kandidaten för oss!
OM ROLLEN
Som butikschef tar du ägarskap över butiken och ansvarar för dess resultat. För att du ska kunna fortsätta utveckla dina ledaregenskaper ger vi dig stöd i din ledarroll samt tillgång till våra utbildningar i Gina Tricot Smile Academy. Här är det viktigt för oss att du själv tar initiativ för att växa i din roll.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är positiv, social och driven. Du strävar alltid efter att vara i toppklass och är en sann teamplayer som inte bara står bredvid utan är aktivt engagerad ute på golvet med ditt team. Att visa vägen genom eget exempel är en självklarhet för dig när du motiverar ditt team för att skapa meningsfulla upplevelser för våra kunder. Dessutom är du flexibel och kan anpassa dig till olika arbetstider, inklusive kvällar, helger och intensiva perioder som julen.
Kvalifikationer:
Flera års erfarenhet från service och försäljning
Erfarenhet av att coacha och utveckla ett säljteam mot utmanande mål
Stort intresse för försäljning och nyckeltal
En passion för mode och trender
Ett öga för det visuella
Flexibel gällande arbetstider
VAD ERBJUDER VI?
När du börjar din karriär hos oss välkomnas du till ett team med fantastiska kollegor. I Gina Tricot Smile Academy får du inte bara kunskap om företaget och försäljningsteknik - du blir också en del av ett stort community och får möjlighet att knyta kontakter med andra likasinnade. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där gemenskapen är stark och där du verkligen får känna dig som en del av laget.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (38,25h/v). Vi tillämpar provanställning.
Är du rätt person för utmaningen?
Intervjuer och tillsättning sker löpande. I slutskedet av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll i syfte att säkerställa en rättvis och trygg rekryteringsprocess. Kontrollen görs via Fortcheck, och du som kandidat identifierar dig själv med BankID och får ta del av resultatet innan det delas med rekryteraren. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gina Tricot AB
(org.nr 556534-8843), http://www.ginatricot.com Arbetsplats
Gina Tricot Sweden Kontakt
Marie Eldh marie.eldh@ginatricot.com Jobbnummer
9481160