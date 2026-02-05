Butikschef - Chilli Väla, Helsingborg

Home Furnishing Nordic AB / Chefsjobb / Helsingborg
2026-02-05


Visa alla chefsjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Home Furnishing Nordic AB i Helsingborg, Malmö, Halmstad, Kristianstad, Växjö eller i hela Sverige

Vill du vara med och bygga framgång - genom människor? På Chilli vet vi att vår största styrka är våra medarbetare. Vi brinner för att skapa inspirerande butiksupplevelser och överträffa kundernas förväntningar - men lika mycket för att utveckla varandra.
Nu söker vi en engagerad Butikschef till vår butik på väla, Helsingborg. Det här är en roll för dig som vill kombinera försäljning med ledarskap och som drivs av att coacha, inspirera och utveckla ett team.
Om rollen
Som Butikschef är du motorn i butikens vardag och en central nyckelperson för hela teamet. Du ansvarar inte bara för att skapa nöjda kunder och driva butikens försäljningsmål, utan också för att inspirera och utveckla dina medarbetare så att ni tillsammans når nya nivåer
Du är en naturlig ledare som gärna tar plats på golvet - både i kundmötet och som coach för ditt team. Med energi, struktur och värme hjälper du dina kollegor att utvecklas i sina roller och att känna stolthet över sitt arbete.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Coacha, stötta och utveckla kollegor i deras sälj- och kundarbete

Schemaläggning och bemanningsplanering

Resultatuppföljning och KPI:er

Budget- och kostnadsansvar

Aktiv försäljning och rådgivning i butik

Bidra till en välkomnande, inspirerande och välorganiserad butiksmiljö

Hantera kassaarbete och betalningar

Ta emot, packa upp, montera och exponera varor på ett säljdrivande sätt

Delta i inventeringar samt säkerställa rutiner för lager och drift

Vi söker dig som:

Har ett genuint intresse för ledarskap och människor

Kommunicerar tydligt, peppande och inkluderande - både med kunder och kollegor

Är empatisk och förstår kundernas behov på djupet

Har en naturlig charm och skapar förtroende snabbt

Tar ansvar och är noggrann i allt från kundservice till kassahantering

Är disciplinerad och följer uppgifter och rutiner strukturerat

Är inkluderande och bidrar till positiv laganda

Ständigt vill förbättra dig själv och dina försäljningstekniker men också butiken

Är målinriktad och motiveras av att nå och överträffa försäljningsmål

Har en tävlingsinstinkt och trivs i en miljö där prestation uppmärksamma

Erfarenhet av försäljning och gärna ledande roller i butik är meriterande men inget krav, det viktigaste är ditt driv och din vilja att utveckla både dig själv och andra.
Vi erbjuder Hos oss får du en operativ roll med mycket kundkontakt, men också möjlighet att utvecklas som ledare. Du blir en del av ett engagerat team där vi lär av varandra och firar framgångar tillsammans. Vi ger dig utrymme att växa, påverka och bidra till både teamets och butikens framgång. Utöver en utvecklande roll och ett härligt team erbjuder vi också förmåner som personalrabatt, friskvårdsbidrag och möjligheten att påverka butikens resultat genom bonusar.

Publiceringsdatum
2026-02-05

Om tjänsten
Anställning: 100% Tillsvidare, vi tillämpar provanställning

Tillträde i mitten på november

Arbetstid förlagd vardagar, kväller och helger

Löneintervall: 32 000kr - 35 000kr

Låter det här som du? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Om oss Chilli är en del av Home Furnishing Nordic AB, en av norra Europas största aktörer inom möbler och inredning, med både e-handel och fysiska butiker. Vi är ett företag med hög prestationsnivå, starkt driv och höga ambitioner. Här får du möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor och bidra till att skapa inspirerande hem för våra kunder.
Våra värderingar - respekt, lagarbete, prestigelöshet, ansvar och kunden i centrum - genomsyrar allt vi gör och är en viktig del av varför vi lyckas tillsammans.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7176454-1825893".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Home Furnishing Nordic AB (org.nr 556780-9685), https://homefurnishingnordic.teamtailor.com
Ekslingan 9 (visa karta)
254 67  HELSINGBORG

Jobbnummer
9724941

Prenumerera på jobb från Home Furnishing Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Home Furnishing Nordic AB: