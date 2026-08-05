Butiksbiträde
Snabb Jobb Sverige AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-08-05
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Vi söker nu ett engagerat och serviceinriktat butiksbiträde till vår verksamhet! - För vår kunds räkning🛍️Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Som butiksbiträde hos oss arbetar du med kundservice, försäljning och dagliga butikssysslor. Du hjälper kunder att hitta rätt produkter, hanterar kassa, fyller på varor och ser till att butiken alltid är välorganiserad och inbjudande.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder i butiken
Kassahantering och betalningar
Påfyllning och exponering av varor
Hålla ordning och rent i butiken
Bidra till god stämning och hög service
Vi söker dig som:
Är positiv, utåtriktad och serviceinriktad
Har lätt för att samarbeta
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs i ett högt tempo
Erfarenhet från butik är meriterande men inget krav!!
Vi erbjuder:
Ett trevligt arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom handel
Flexibla arbetstider
Start: Enligt överenskommelse
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV. Välkommen med din ansökan!
OBS! Skriv ansökningskoden SMBB014 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMBB014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
10022998