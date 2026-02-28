Butiksbiträde
Järfälla Grossen AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Järfälla Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Järfälla
2026-02-28
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla Grossen AB i Järfälla
Järfälla Grossen söker ny personal nu.
Butiken är uppbyggd på ett plan. Det är en charmig butik med många stamkunder som ligger mitt i Jakobsbergs Centrum.
Vår affärsidé är att varje dag ha en välfylld butik med fräscha varor och en tillmötesgående och hjälpsam personal. Kunden i fokus. Nu letar vi efter en trevlig och lättsam butikskollega.Publiceringsdatum2026-02-28Arbetsuppgifter
De arbetsuppgifter som vi alla hjälps åt med är att stå i kassan, fylla på varor.
Vi har öppet alla dagar mellan klockan 09-21.Kvalifikationer
Ingen erfarenhet krävs - vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tror att du som person är lättsam, ordningsam, noggrann, trevlig och har lätt
att se till kundernas och butikens bästa vad det gäller påfyllnad och fräschör.
Du gillar att jobba i högt tempo och är inte rädd att hugga i beträffande de olika
arbetsuppgifterna.
ANSÖKAN
Du är välkommen med din ansökan till stivan_markus@hotmail.com
Har du funderingar om tjänsten, skicka ett mejl så återkommer vi till dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: Stivan_Markus@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Grossen AB
(org.nr 559022-3607)
Allmogeplatsen 10 (visa karta
)
177 30 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9769417