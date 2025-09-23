Butiksbiträde
Mwk Design AB / Butikssäljarjobb / Luleå
2025-09-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi söker ny kollega till vår butik!
Vill du bli en del av ett härligt gäng med passion för inredning och service?
En av våra medarbetare kommer att lämna sin tjänst under de kommande månaderna - därför söker vi nu dig som vill arbeta hos oss på 75-100%, med start enligt överenskommelse.
Arbetstider:
- Varierande schema med arbete var tredje helg
- Vardagar: 10.00-18.00
- Lördagar: 10.00-16.00
- Söndagar: 12.00-16.00
Vi söker dig som:
OBS! Har erfarenhet av arbete inom handel
Brinner för kundservice och gillar att ge det lilla extra
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har ett öga för inredning och gillar att jobba kreativt i butiksmiljö
Hos oss får du vara en del av en butik där både inredning och hobby står i fokus - vi kombinerar det inspirerande med det praktiska!
Låter det som något för dig?
Vi har ett högt tempo med tunga lyft!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: order@skapagladje.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mwk Design AB
(org.nr 556613-3368)
Storgatan 33 BV
)
972 32 LULEÅ Kontakt
Ägare
Maria Branden order@skapagladje.se Jobbnummer
9522659