Butiks- & Leveransansvarig
Hirely AB / Servicepersonaljobb / Göteborg Visa alla servicepersonaljobb i Göteborg
2025-10-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du arbeta tillsammans med engagerade medarbetare som har roligt på jobbet? I ett företag med stark tillväxt där det finns chans till utveckling? Sök nu, vi söker dig!!!Publiceringsdatum2025-10-05Dina arbetsuppgifter
Som butiks & leveransansvarig kommer du att vara ute hos dina kunder större delen av arbetsdagen. Du ansvarar över ett eget distrikt bestående av ett antal företagskunder där våra "butiker" finns utplacerade på arbetsplatserna. I dina arbetsuppgifter ingår det att leverera mat & dryck till dessa "butiker" och vara lyhörd så att utbudet i butikerna anpassas efter kundernas behov.
Tjänsten är operativ och du lägger stor del av dagen ute hos kunderna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Arbetsplats
Convini Jobbnummer
9540797