Butiks- & Leveransansvarig

Hirely AB / Servicepersonaljobb / Göteborg
2025-10-05


Vill du arbeta tillsammans med engagerade medarbetare som har roligt på jobbet? I ett företag med stark tillväxt där det finns chans till utveckling? Sök nu, vi söker dig!!!

Publiceringsdatum
2025-10-05

Dina arbetsuppgifter
Som butiks & leveransansvarig kommer du att vara ute hos dina kunder större delen av arbetsdagen. Du ansvarar över ett eget distrikt bestående av ett antal företagskunder där våra "butiker" finns utplacerade på arbetsplatserna. I dina arbetsuppgifter ingår det att leverera mat & dryck till dessa "butiker" och vara lyhörd så att utbudet i butikerna anpassas efter kundernas behov.

Tjänsten är operativ och du lägger stor del av dagen ute hos kunderna.

Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Convini

Jobbnummer
9540797

