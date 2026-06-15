Markarbetare sökes för bygg- och anläggninsprojekt.
FZ Service AB / Grovarbetarjobb / Skellefteå Visa alla grovarbetarjobb i Skellefteå
2026-06-15
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Vi söker engagerade och ansvarstagande markarbetare till vår teamPubliceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Förberedande markarbeten inför bygg - och anläggningsprojekt
Grävning, schaktning och planering av mark
Läggning av rör,kablar och dräneringssystem
Stensättning,kantsten och andra markanläggningsarbeten
Samarbete med maskinförare och övriga yrkesgrupper på arbetsplastsenKvalifikationer
erfarenhet av mark och anläggningsarbete
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God fysisk kondition
Ansvarsfull, noggrann och arbetsvillig
B-körkort
Svenska eller engelska.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV och kontaktuppgifter via e-post.
E-post: alejandro.zuaznabar@fzab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Markarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FZ Service AB
(org.nr 559472-9963), http://fzab.se
lavgatan 13 (visa karta
)
936 31 BOLIDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962766