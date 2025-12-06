Butiks försäljare - Kväll/Helg
Bad & värme Kakelidea AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-12-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bad & värme Kakelidea AB i Malmö
Vi söker en serviceinriktad och driven medarbetare till vår VVS- och byggbutik i Triangelns Köpcentrum, Malmö
Är du en positiv och engagerad person med erfarenhet av butiksförsäljning och god känsla för kundservice? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Är framåt, ansvarstagande och har en naturlig känsla för service
Har tidigare erfarenhet av försäljning i butiksmiljö
Har ett professionellt och vänligt bemötande mot kunder
Gärna har erfarenhet eller kunskap inom VVS och/eller byggmaterial
Vi ser det som meriterande om du har arbetat inom VVS-/byggbranschen tidigare, men det är inget krav. Det viktigaste är att du är engagerad och villig att lära dig.
Tjänsten kräver flexibilitet, då arbetspass kan förekomma både kvällar och helger. Våra öppettider är:
Måndag - Fredag: 10:00 - 20:00
Lördag - Söndag: 10:00 - 18:00
Vi finns i centrala Malmö, inne på Triangelns Köpcentrum.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: eleni@kakelidea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butik - kväll/helg". Arbetsgivare Bad & värme Kakelidea AB
(org.nr 559468-9407)
Sankt Johannesgatan 1 E Pbox 2301 (visa karta
)
211 46 MALMÖ Kontakt
Butiksansvarig
Eleni Papadopoulou eleni@kakelidea.se 076-868 60 68 Jobbnummer
9632115